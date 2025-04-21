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Фесюн: У Шахтера ДНК чемпионов. Мы должны бороться до конца
Кипер "горняков" - о положении в таблице
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Голкипер "Шахтера" Кирилл Фесюн прокомментировал поражение от "Колоса" (2:4) в 25-м туре УПЛ.
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"Будем разбираться. Больше ничего не могу сказать сейчас.
Давайте, все, что было в раздевалке, там и останется. Будем разбираться со всеми проблемами и, надеюсь, достойно выйдем из этого.
Усложнение борьбы за второе место? Мы – "Шахтер". У нас ДНК чемпионов. Мы должны играть до конца сражаться. У нас еще есть Кубок и мы должны постоянно играть только на победу", – сказал Фесюн в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.
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