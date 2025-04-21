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Фесюн: У Шахтера ДНК чемпионов. Мы должны бороться до конца

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Фесюн: У Шахтера ДНК чемпионов. Мы должны бороться до конца

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Кирилл Фесюн прокомментировал поражение от "Колоса" (2:4) в 25-м туре УПЛ.

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"Будем разбираться. Больше ничего не могу сказать сейчас.

Давайте, все, что было в раздевалке, там и останется. Будем разбираться со всеми проблемами и, надеюсь, достойно выйдем из этого.

Усложнение борьбы за второе место? Мы – "Шахтер". У нас ДНК чемпионов. Мы должны играть до конца сражаться. У нас еще есть Кубок и мы должны постоянно играть только на победу", – сказал Фесюн в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

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Колос (Ковалевка) Шахтер (Караганда) Кирилл Фесюн
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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rosa19631@i.ua (Бережани)
21.04.2025 в 11:45
З таким баблом, як має шахтар ти би мовчав про ДНК. Це судді мають ДНК "нашкодити" вам)
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Комментарии 2
rosa19631@i.ua (Бережани)
21.04.2025 в 11:45
З таким баблом, як має шахтар ти би мовчав про ДНК. Це судді мають ДНК "нашкодити" вам)
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aleks68
21.04.2025 в 11:04
в матче с твоей бывшей командой вы и боролись до конца.первый пропущенный мяч на твоей совести.как замена ризныку пока не годишься.так играть -позор для шахтёра.кто виноват-тренер или игроки?пока все научились только трепать языками и светится в ютуб,тик ток и инстаграм.пижоны зажравшиеся.лучше молчите и доказывайте всё на футбольном поле
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