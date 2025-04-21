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Третьяков после победы над Шахтером: Немного помогли Александрии
Вингер "Колоса" подвел итог матча против донецкого клуба
Фото: Колос
Вингер "Колоса" Максим Третьяков поделился мыслями после победы над "Шахтером" (4:2) в 25-м туре УПЛ.
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"Конечно, радость. Мы в такой ситуации, что мы нуждались в этих очках и немного поднялись в таблице и для нас это самое главное.
Я не согласен, что старт хороший. Где-то 10-15 минут "Шахтер" нас прижал к своим воротам, но хорошо, что мы вытерпели эти 15 минут и дальше уже больше контролировали игру, имели моменты и провели очень неплохой первый тайм, а впоследствии и второй.
Знаете, нам, возможно, даже помогла эта ситуация [когда судья пересматривал ВАР после незачтенного гола Бондаренко]. Долго смотрели, потому что они мощно начали второй тайм, где-то прижали, и, думаю, эта пауза нам помогла. И, конечно, то, что отменило этот гол, придало нам силы.
У нас не так много побед в чемпионате. В этом прошлом. Каждая победа придает настроение и уверенность в своих силах. И немного помогли "Александрии" сегодня.
Не скажу, что очень плохой матч от "Шахтера". В турнирной таблице – да, поражение, но они делали очень много атак, а мы неплохо оборонялись и реализовали свои моменты, потому что если бы засчитали второй мяч – все могло бы сложиться иначе. Не считаю, что прямая провальная игра от них", – сказал Третьяков.
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