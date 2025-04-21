Защитник Динамо: Все считают нашим конкурентом Шахтер, но таблица говорит о другом

Защитник "Динамо" Кристиан Биловар прокомментировал борьбу за титул в чемпионате Украины.

"В таких командах, как "Динамо" давление есть всегда. Даже если это обычная ошибка. Ребята понимают, что играют за большой клуб, в который все хотят попасть. Здесь всегда огромная конкуренция, нас всегда все соперники хотят победить. Поэтому давление всегда, на любого футболиста независимо от позиции.

Все считают именно "Шахтер" нашим конкурентом, но турнирная таблица говорит совсем о другом. Не может быть ни какой недооценки "Александрии". Они еще в первом круге доказали, что являются очень сильной командой", – считает Биловар.

"Динамо" продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 63 пункта. Отрыв от "Александрии" составляет 6 очков. "Шахтер" с 53 очками идет третьим.