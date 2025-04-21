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Дахновский объяснил, как случайно забил важный гол в ворота Черноморца

Премьер-лига

Хавбек "Вереса" - о победе своей команды над одесситами

Дахновский объяснил, как случайно забил важный гол в ворота Черноморца

Фото: НК Верес

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Полузащитник "Вереса" Виталий Дахновский поделился впечатлениями от победы над "Черноморцем" (2:1) в матче 25-го тура УПЛ.

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"Первый тайм мы не можем записать себе в актив. И не потому, что пропустили быстрый гол. Просто банально не выполнили тренерскую установку и играли не так, как от нас требовали.

В перерыве в раздевалке не обошлось без серьезного мужского разговора и важно, что руководителю Олегу Шандруку удалось достучаться до нас. Во втором тайме мы уже действовали в привычной для себя манере: высоко встречали гостей, искали свободные зоны за спинами защитников. Добавил уверенности и быстрый гол Руслана Степанюка уже на 51-й минуте.

А вскоре после моего удара вратарь гостей еще раз вынужден был капитулировать. Хотя, если откровенно, то я делал фланговую передачу, но мяч по странной траектории залетел за воротник киперу. На эмоциях я снял футболку и сразу был наказан желтой карточкой. Однако ничего страшного, главное, что этот гол помог нам обогатиться ценными 3 очками и закрепиться в середине турнирной таблицы", - сказал Дахновский.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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