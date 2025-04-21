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Пасхальный голепад, или Крах "пушистого" футбола. Акценты зрителя на играх 25-го тура УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
То ли светлый праздник, то ли наконец-то апрельская погода, а может быть, все вместе сделало отчетный тур небывало результативным для УПЛ - больше трех голов за матч, в среднем. Другой отличительной чертой тура стало, пожалуй что, уже окончательное фиаско чемпиона, чей титул уверенно уходит в историю. Пару слов об этом.
Когда Срна привел Пушича, нам обещали, что его команда будет играть в классический футбол "Шахтера". Лично я этого не увидел. Были фрагменты той игры, не более. Так и не понял, во что именно он хотел играть - не хватало цельности, стабильности. Оттого и назвал этот футбол "пушистым" - созвучно фамилии тренера.
Сейчас, на мой взгляд, он потерпел полный крах, которого не затмит ни возможный выигрыш Кубка, ни другие потенциальные успехи. Между возможностями клуба и результатами команды в ее главном, регулярном соревновании - дистанция приличного размера. Но вернемся к прошедшему туру.
- Динамо - Оболонь 3:0
- Ворскла - Александрия 1:3
- Шахтер - Колос 2:4
- Левый Берег - Полесье 1:1
- Карпаты - Рух 3:1
- Кривбасс - Заря 3:0
- Верес - Черноморец 2:1
- Ингулец - ЛНЗ 0:0
Зрелищность. Уже по счету видно, что тур стал одним из самых зрелищных в сезоне. Живо смотрелись три четверти поединков. Откровенно скучным назвал бы матч "Левый Берег" - "Полесье", где кроме голов был лишь еще один голевой момент. "Ингулец" с ЛНЗ выдали средненькую игру, шансы на гол в которой были исчерпаны за полчаса до ее конца.
Самый результативный поединок во Львове получился и самым смотрибельным. При этом в нем было реализовано 40% созданных моментов, а это изрядно. Вторым назвал бы матч в Кривом Роге, третьим - киевское дерби. Но, повторюсь, и оставшиеся игры скучать не давали.
Интрига. А вот в этом смысле тур стал одним из худших, если не худшим. Аж трижды итог поединка вырисовывался с неизбежностью еще до перерыва. На 36-й минуте с "Ворсклой" покончил Цара, удвоивший счет. Три минуты спустя гол Ярмоленко стал началом конца "Оболони". И уже в самую раздевалку "Руха" был забит мяч Невеса - 2:0.
Ожидать развязки в последние пол-тайма имело смысл лишь дважды. Кудрик спас "Полесье" от поражения после удара Сухоручко на 73-й минуте. А "Шахтеру" поднимать белый флаг можно было на 85-й - когда Велетень забил третий гол "Колоса": дальше будет лишь второй мяч престижа с пенальти.
Логика. Идеальный счет был зафиксирован в Кривом Роге - именно 3:0 над "Зарей". Ничья, правда нулевая смотрелась закономерным итогом матча "Левый Берег" - "Полесье".
Вопиюще нелогичен исход киевского дерби, которое, по сумме шансов, вполне могло завершиться со счетом 2:2. Как, впрочем, и игра "Шахтера" с "Колосом", между прочим. Не заслуживала поражения от "Александрии" "Ворскла", но и здесь ведущую роль сыграла реализация моментов: команда Ротаня использовала их на все 60%.
И если быть дотошным, то, пожалуй, и ЛНЗ должен был бы выигрывать у "Ингульца": его шансы были поинтереснее.
Судейство. Тут можно было бы и промолчать в этот раз, кабы не попытки поиска громоотвода тем же Пушичем. Ну, давайте уделим этому толику внимания.
Пенальти в ворота "Колоса"? Слово коллеге Юстасу: "На 4-й минуте подозрение на руку было, ВАР смотрел (повторы … как обычно). По моему мнению - попало в грудь-плечо, не в руку".
Отмененный гол Бондаренко на 59-й минуте, при 1:2: "Там очень похоже на "вне игры" у Марлона, но хотелось бы доказательств". Подпишусь под этим и я. Именно очень похоже, но доказательств этого в трансляции нам не предоставили.
То, что проверка ВАР заняла много времени, и это повлияло на ритм игры - неоспоримый факт. Без долгих комментариев. Замечу только, хоть и не по теме: команда с таким подбором игроков не имеет права проигрывать 0:2 в первом тайме такому сопернику на своем поле. Остальное - следствие. И проблемы индейцев…
Везение. Фортуна была благосклонна лишь к главному аутсайдеру, и это правильно. На 65-й минуте после штрафного удара Тилля Паламарчук перевел мяч в стойку своих ворот. Это спасло "Ингулец" от поражения. И это был последний голевой момент в матче.
Личности. Велетень решительно затмил всех - гол плюс три паса: участие во всех четырех голах "Колоса".
Вторым назову Дахновского из "Вереса", третьим - Бруниньо из "Карпат". Где-то примерно на их уровне были также Степанюк ("Верес") и Твердохлеб, а также Кузык (оба - "Кривбасс").
Лучшая замена - Мякушко из "Ворсклы". Самый эффективный - Цара из "Александрии". Самый заметный из вратарей в туре, где в целом они не блистали - Паламарчук ("Ингулец"), "съевший" все четыре голевых шанса ЛНЗ.
Симпатии. Зрительским фаворитом назвал бы "Кривбасс", но при этом большинство своих моментов он создал, играя в большинстве. Почти так же постоянен в атаке был "Верес". После них, уже с отрывом - "Карпаты" и "Шахтер", практически тут же "Колос", а также "Динамо" с "Оболонью". Почти половина команд лиги, между прочим.
Разочарование тура - "Черноморец", чьим единственным шансом остался забитый гол. Как и у "Полесья", но ему этот мяч хотя бы принес очко. В тройке худших также "Заря" с двумя моментами в течение четырех минут. У "Левого Берега" их не больше, но то же очечко в кармане, согревающее душу прагматикам. Если она у них, конечно, бывает.
Таблица. Итак, "Шахтер" отпустил на четыре очка "Александрию" в борьбе за "серебро" - кто здесь говорил о большем? Не я во всяком случае.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|25
|19
|6
|0
|53-15
|63
|2
|25
|17
|6
|2
|39-18
|57
|3
|25
|16
|5
|4
|59-22
|53
|4
|25
|11
|9
|5
|34-24
|42
|5
|25
|11
|6
|8
|33-26
|39
|6
|24
|11
|5
|8
|28-24
|38
|7
|25
|9
|8
|8
|31-33
|35
|8
|24
|10
|2
|12
|28-34
|32
|9
|25
|7
|9
|9
|25-24
|30
|10
|25
|6
|9
|10
|22-22
|27
|11
|25
|7
|5
|13
|23-35
|26
|12
|25
|6
|6
|13
|14-40
|24
|13
|24
|6
|5
|13
|13-27
|23
|14
|25
|5
|6
|14
|19-35
|21
|15
|25
|5
|3
|17
|16-38
|18
|16
|24
|3
|8
|13
|16-36
|17
Потеря очков "Полесьем" позволила подтянуться к нему "Карпатам" и "Кривбассу" - борьба за "горящую путевку" в Европу не утихает.
Земля стала еще ближе к ЛНЗ. Ничейки "Ингульца" и особенно - "Левого Берега" оставляют им реальные надежды на лучшую долю.
Анонсы. Как бы там ни было, а Класичне - то Класичне. И лично мне будет крайне интересно, способен ли "Шахтер" Пушича сегодня обыграть "Динамо" Шовковского. Даже после "Полесья" для первых и "Буковины" для вторых.
Затем выделю встречу ЛНЗ с "Кривбассом". Обоим очень нужны очки, и здесь вопрос поставлю так: сможет ли Григорчук не уступить Вернидубу?
"Оболонь" - "Карпаты". Та же история с очками и повисший в воздухе интригующий знак вопроса.
"Ингулец" - "Александрия". Значимость областного дерби возрастает, ввиду того что команда Кобина успешно обживается на любезно предоставленной ей поляне соперника. Об очках тут и говорить излишне.
Ну и лично меня интересует встреча "Колоса" с "Полесьем". После триумфа первых над пока еще действующим чемпионом. И после участия вторых в полуфинале Кубка, ради которого они фактически пожертвовали минувшим туром чемпионата.
О самих полуфиналах, которые пройдут раньше. Тут интригует лишь один из них, и сами знаете какой. Сдается мне, что перед ним по-своему пыталось сэкономить силы не только "Полесье". Вот и посмотрим, что из этого вышло.
Фото - UA-Футбол
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