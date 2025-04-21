Пасхальный голепад, или Крах "пушистого" футбола. Акценты зрителя на играх 25-го тура УПЛ

То ли светлый праздник, то ли наконец-то апрельская погода, а может быть, все вместе сделало отчетный тур небывало результативным для УПЛ - больше трех голов за матч, в среднем. Другой отличительной чертой тура стало, пожалуй что, уже окончательное фиаско чемпиона, чей титул уверенно уходит в историю. Пару слов об этом.

Когда Срна привел Пушича, нам обещали, что его команда будет играть в классический футбол "Шахтера". Лично я этого не увидел. Были фрагменты той игры, не более. Так и не понял, во что именно он хотел играть - не хватало цельности, стабильности. Оттого и назвал этот футбол "пушистым" - созвучно фамилии тренера.

Сейчас, на мой взгляд, он потерпел полный крах, которого не затмит ни возможный выигрыш Кубка, ни другие потенциальные успехи. Между возможностями клуба и результатами команды в ее главном, регулярном соревновании - дистанция приличного размера. Но вернемся к прошедшему туру.

Динамо - Оболонь 3:0

Ворскла - Александрия 1:3

Шахтер - Колос 2:4

Левый Берег - Полесье 1:1

Карпаты - Рух 3:1

Кривбасс - Заря 3:0

Верес - Черноморец 2:1

Ингулец - ЛНЗ 0:0

Зрелищность. Уже по счету видно, что тур стал одним из самых зрелищных в сезоне. Живо смотрелись три четверти поединков. Откровенно скучным назвал бы матч "Левый Берег" - "Полесье", где кроме голов был лишь еще один голевой момент. "Ингулец" с ЛНЗ выдали средненькую игру, шансы на гол в которой были исчерпаны за полчаса до ее конца.

Самый результативный поединок во Львове получился и самым смотрибельным. При этом в нем было реализовано 40% созданных моментов, а это изрядно. Вторым назвал бы матч в Кривом Роге, третьим - киевское дерби. Но, повторюсь, и оставшиеся игры скучать не давали.

Интрига. А вот в этом смысле тур стал одним из худших, если не худшим. Аж трижды итог поединка вырисовывался с неизбежностью еще до перерыва. На 36-й минуте с "Ворсклой" покончил Цара, удвоивший счет. Три минуты спустя гол Ярмоленко стал началом конца "Оболони". И уже в самую раздевалку "Руха" был забит мяч Невеса - 2:0.

Ожидать развязки в последние пол-тайма имело смысл лишь дважды. Кудрик спас "Полесье" от поражения после удара Сухоручко на 73-й минуте. А "Шахтеру" поднимать белый флаг можно было на 85-й - когда Велетень забил третий гол "Колоса": дальше будет лишь второй мяч престижа с пенальти.

Логика. Идеальный счет был зафиксирован в Кривом Роге - именно 3:0 над "Зарей". Ничья, правда нулевая смотрелась закономерным итогом матча "Левый Берег" - "Полесье".

Вопиюще нелогичен исход киевского дерби, которое, по сумме шансов, вполне могло завершиться со счетом 2:2. Как, впрочем, и игра "Шахтера" с "Колосом", между прочим. Не заслуживала поражения от "Александрии" "Ворскла", но и здесь ведущую роль сыграла реализация моментов: команда Ротаня использовала их на все 60%.

И если быть дотошным, то, пожалуй, и ЛНЗ должен был бы выигрывать у "Ингульца": его шансы были поинтереснее.

Судейство. Тут можно было бы и промолчать в этот раз, кабы не попытки поиска громоотвода тем же Пушичем. Ну, давайте уделим этому толику внимания.

Пенальти в ворота "Колоса"? Слово коллеге Юстасу: "На 4-й минуте подозрение на руку было, ВАР смотрел (повторы … как обычно). По моему мнению - попало в грудь-плечо, не в руку".

Отмененный гол Бондаренко на 59-й минуте, при 1:2: "Там очень похоже на "вне игры" у Марлона, но хотелось бы доказательств". Подпишусь под этим и я. Именно очень похоже, но доказательств этого в трансляции нам не предоставили.

То, что проверка ВАР заняла много времени, и это повлияло на ритм игры - неоспоримый факт. Без долгих комментариев. Замечу только, хоть и не по теме: команда с таким подбором игроков не имеет права проигрывать 0:2 в первом тайме такому сопернику на своем поле. Остальное - следствие. И проблемы индейцев…

Везение. Фортуна была благосклонна лишь к главному аутсайдеру, и это правильно. На 65-й минуте после штрафного удара Тилля Паламарчук перевел мяч в стойку своих ворот. Это спасло "Ингулец" от поражения. И это был последний голевой момент в матче.

Личности. Велетень решительно затмил всех - гол плюс три паса: участие во всех четырех голах "Колоса".

Вторым назову Дахновского из "Вереса", третьим - Бруниньо из "Карпат". Где-то примерно на их уровне были также Степанюк ("Верес") и Твердохлеб, а также Кузык (оба - "Кривбасс").

Лучшая замена - Мякушко из "Ворсклы". Самый эффективный - Цара из "Александрии". Самый заметный из вратарей в туре, где в целом они не блистали - Паламарчук ("Ингулец"), "съевший" все четыре голевых шанса ЛНЗ.

Симпатии. Зрительским фаворитом назвал бы "Кривбасс", но при этом большинство своих моментов он создал, играя в большинстве. Почти так же постоянен в атаке был "Верес". После них, уже с отрывом - "Карпаты" и "Шахтер", практически тут же "Колос", а также "Динамо" с "Оболонью". Почти половина команд лиги, между прочим.

Разочарование тура - "Черноморец", чьим единственным шансом остался забитый гол. Как и у "Полесья", но ему этот мяч хотя бы принес очко. В тройке худших также "Заря" с двумя моментами в течение четырех минут. У "Левого Берега" их не больше, но то же очечко в кармане, согревающее душу прагматикам. Если она у них, конечно, бывает.

Таблица. Итак, "Шахтер" отпустил на четыре очка "Александрию" в борьбе за "серебро" - кто здесь говорил о большем? Не я во всяком случае.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Динамо 25 19 6 0 53-15 63 2 ФК Александрия 25 17 6 2 39-18 57 3 Шахтер 25 16 5 4 59-22 53 4 Полесье 25 11 9 5 34-24 42 5 Карпаты 25 11 6 8 33-26 39 6 Кривбасс 24 11 5 8 28-24 38 7 Верес 25 9 8 8 31-33 35 8 Заря 24 10 2 12 28-34 32 9 Рух 25 7 9 9 25-24 30 10 Колос 25 6 9 10 22-22 27 11 ЛНЗ 25 7 5 13 23-35 26 12 Оболонь 25 6 6 13 14-40 24 13 Левый Берег 24 6 5 13 13-27 23 14 Ворскла 25 5 6 14 19-35 21 15 Черноморец 25 5 3 17 16-38 18 16 Ингулец 24 3 8 13 16-36 17

Потеря очков "Полесьем" позволила подтянуться к нему "Карпатам" и "Кривбассу" - борьба за "горящую путевку" в Европу не утихает.

Земля стала еще ближе к ЛНЗ. Ничейки "Ингульца" и особенно - "Левого Берега" оставляют им реальные надежды на лучшую долю.

Анонсы. Как бы там ни было, а Класичне - то Класичне. И лично мне будет крайне интересно, способен ли "Шахтер" Пушича сегодня обыграть "Динамо" Шовковского. Даже после "Полесья" для первых и "Буковины" для вторых.

Затем выделю встречу ЛНЗ с "Кривбассом". Обоим очень нужны очки, и здесь вопрос поставлю так: сможет ли Григорчук не уступить Вернидубу?

"Оболонь" - "Карпаты". Та же история с очками и повисший в воздухе интригующий знак вопроса.

"Ингулец" - "Александрия". Значимость областного дерби возрастает, ввиду того что команда Кобина успешно обживается на любезно предоставленной ей поляне соперника. Об очках тут и говорить излишне.

Ну и лично меня интересует встреча "Колоса" с "Полесьем". После триумфа первых над пока еще действующим чемпионом. И после участия вторых в полуфинале Кубка, ради которого они фактически пожертвовали минувшим туром чемпионата.

О самих полуфиналах, которые пройдут раньше. Тут интригует лишь один из них, и сами знаете какой. Сдается мне, что перед ним по-своему пыталось сэкономить силы не только "Полесье". Вот и посмотрим, что из этого вышло.

Фото - UA-Футбол