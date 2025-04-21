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Премий за победу над Шахтером не будет. Тренер Колоса раскрыл причину

Премьер-лига

Есть определенная договоренность

Премий за победу над Шахтером не будет. Тренер Колоса раскрыл причину

Скриншот: канал ПРОФУТБОЛ Digital

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин оценил победу своей команды над "Шахтером" (4:2) в матче 25-го тура УПЛ.

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"Такие же эмоции, как и от победы над "Левым Берегом", потому что мы боремся за три очка в той ситуации, в которой команда.

Понимаю, [победить "Шахтер"] – это эмоционально, престижно, но мы так же радовались победе над "Левым Берегом". Понятно, что это преподносит статус футболистов – выиграть, забить четыре гола "Шахтера" – думаю, они давно не пропускали четыре гола.

В любой ситуации, когда команда слабее по интенсивности – не оскорбляя своих футболистов, но все-таки "Шахтер" быстрее, техничнее, может добавить интенсивности. Эти паузы идут на пользу команде, которой нужна эта пауза. Думаю, она сбила некоторый темп, потому что "Шахтер" начал тайм активно – нам там повезло, мы потом перевели игру и даже начали контролировать и владеть игрой.

У нас не будет никаких премий за этот матч, потому что с моим приходом есть договоренность. Все премии – после завершения сезона. А там президент уже не обидит", – сказал Костышин в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

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Колос (Ковалевка)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
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