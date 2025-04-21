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Ведущий игрок Левого Берега избежал серьезной травмы перед матчем с Зарей
Футболист сможет сыграть в ближайшем туре УПЛ
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Сегодня, 21 апреля футболисты "Левого Берега" начали подготовку к поединку 26 тура чемпионата УПЛ – с "Зарей", который состоится 25 апреля.
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Согласно данным Sport.ua, один из ведущих игроков киевлян Клим Приходько избежал серьезного повреждения после столкновения в матче предыдущего тура с капитаном "Полесья" (1:1) Русланом Бабенко. Полузащитник "Левого Берега" даже был заменен. Все же, обошлось и тренерский штаб сможет рассчитывать на него в противостоянии с луганчанами, в следующем туре УПЛ.
Сейчас по индивидуальной программе тренируется только бразильский легионер "Левого Берега" Сидней, его возвращение в строй ожидается в мае.
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