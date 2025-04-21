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Защитник Динамо: Насколько психология влияет на человека - Герреро поймал волну уверенности

Премьер-лига
Обновлено

Насколько психология влияет на человека

Защитник Динамо: Насколько психология влияет на человека - Герреро поймал волну уверенности

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Центрбек "Динамо" Кристиан Биловар высказался о своем одноклубнике – панамском форварде киевлян Эдуардо Герреро.

"Герреро после кубковой игры с "Рухом", когда он сыграл первые свои 90 минут за последнее время – не могу сказать точно, сколько это месяцев, – где он, я считаю, отлично сыграл, после этого на каждой тренировке – это просто другой человек.

Насколько психология влияет на человека. Он в тренировках, он начал работать, дорабатывать. Это совсем другой футболист, можно сказать. Поймал волну уверенности", - рассказал Биловар.

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Динамо (Киев) Кристиан Биловар Эдуардо Герреро
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Источник:
ФУТБОЛ 360
Опубликовал: Михаил Черныш
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