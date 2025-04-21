Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Динамо: Насколько психология влияет на человека - Герреро поймал волну уверенности
Насколько психология влияет на человека
Фото: ФК Динамо Київ
Центрбек "
"Герреро после кубковой игры с "Рухом", когда он сыграл первые свои 90 минут за последнее время – не могу сказать точно, сколько это месяцев, – где он, я считаю, отлично сыграл, после этого на каждой тренировке – это просто другой человек.
Насколько психология влияет на человека. Он в тренировках, он начал работать, дорабатывать. Это совсем другой футболист, можно сказать. Поймал волну уверенности", - рассказал Биловар.
Популярное сейчас
- Самое милое фото дня: Как Свитолина и Монфис проверку на допинг проходили
- В Ватикане умер Папа Римский Франциск
- УАФ назначил арбитров на матчи 1/2 финала Кубка Украины
- Кривбасс и Верес рвутся в еврокубковую зону. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
- Неймар удивил свою возлюбленную трогательным сюрпризом на её день рождения