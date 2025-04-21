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Трабзонспор готов улучшить свое предложение по хавбек Шахтера, но ждет уступок и от горняков

Премьер-лига

Турецкий клуб продолжает торговать Бондаренко

Трабзонспор готов улучшить свое предложение по хавбек Шахтера, но ждет уступок и от горняков

Фото: Шахтар

Новина українською

Турецкий "Трабзонспор", за который ныне выступают украинцы Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан, летом готов вернется к вопросу переговоров по хавбеку "Шахтера" Валерию Бондаренко.

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Как известно, стороны зимой уже вели переговоры по игроку, но тогда прийти к консенсусу не смогли – турецкий клуб давал 7 млн евро, но "горняки" хотели 12.

Как пишут турецкие СМИ, президент "Трабзонспора" Эртугрул Доган готов повысить предложение, но в ответ ждет снижения цены со стороны "Шахтера". Главный тренер Фатих Текке также заинтересован в приобретении 24-летнего хавбека.

Напомним, что в текущем сезоне Бондаренко провел за "Шахтер" 34 матча во всех турнирах, где забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость украинца составляет 10 млн евро.

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Трабзонспор (Трабзон) Шахтер (Донецк) Артем Бондаренко
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Источник:
Kuzey Ekspres
Опубликовал: Михаил Черныш
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