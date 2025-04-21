Кучер: Нужно разобраться с вратарями - то сами себе забиваем, то за шиворот получаем

Наставник одесского " Черноморца " Александр Кучер поделился впечатлениями от игры своей команды в Ровно.

"Начало очень неплохое от нас было, забили, где-то могли еще поймать на контратаке, тоже могли решить ход матча, в принципе, забить второй гол.

Но, знаете, может, где-то испугались, не поверили своему счастью, немного отдали "Вересу". Те ошибки, которые допустили в начале 2-го тайма – нельзя было так играть. Стандарт, не доиграли с игроком, пропустили мяч.

А 2-й тайм – мне тяжело его комментировать. Не знаю, это надо с вратарями разбираться, потому что то мы себе закидываем, то мы за шиворот такие получаем. Ненужные голы были, скажем так.

Конечно, потом тяжело что-то исправить. "Верес" – команда мощная, неплохо защищается, физически очень мощная, скажем так. Полумоменты были, могли выжать из них больше, но не удалось. Конечно, очень грустно", – сказал Кучер.