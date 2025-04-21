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Руководство ЛНЗ приняло решение по Григорчуку

Премьер-лига

В клубе продолжают доверять тренеру

Руководство ЛНЗ приняло решение по Григорчуку

Фото: ФК ЛНЗ

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Как на днях сообщили СМИ, президент ЛНЗ Виктор Кравченко принял решение уволить двух топ-менеджеров клуба – спортивного директора Евгения Тарасенко и генерального директора Андрея Колесника.

Тем не менее, как пишет Sport.ua, главному тренеру команды Роману Григорчуку отставка не грозит.

Руководство ЛНЗ повестью доверяет опытному специалисту и считает, что именно Григорчук сможет вывести команду на качественно новый уровень. Боссы клуба уверены, что со временем коуч построит команду, которая сможет бороться к еврокубковым местам.

Напомним, что на данный момент ЛНЗ занимает 11-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 26 пунктов после 25 сыгранных матчей.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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