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Руководство ЛНЗ приняло решение по Григорчуку
В клубе продолжают доверять тренеру
Фото: ФК ЛНЗ
Как на днях сообщили СМИ, президент
Тем не менее, как пишет Sport.ua, главному тренеру команды Роману Григорчуку отставка не грозит.
Руководство ЛНЗ повестью доверяет опытному специалисту и считает, что именно Григорчук сможет вывести команду на качественно новый уровень. Боссы клуба уверены, что со временем коуч построит команду, которая сможет бороться к еврокубковым местам.
Напомним, что на данный момент ЛНЗ занимает 11-ю строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 26 пунктов после 25 сыгранных матчей.
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