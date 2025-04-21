Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Шляпа. Отписка", - Милевскому не понравилось предложение Бебеха штрафовать тренеров за русский язык
Артем и тут высказал свое мнение
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В пятницу, 18 апреля в матче 25-го тура УПЛ "Динамо" в киевском дерби обыграло "Оболонь" (3:0).
Но резонанс вызвал не только само течение игры. Во время игры комментатор матча Роман Бебех заметил, что оба тренера - Александр Шовковский и Сергей Шищенко, на камеру продолжают общаться на русском языка. Комментатор даже предложил штрафовать тренеров за публичное использование языка оккупантов.
Впрочем, такое предложение понравилось не всем. К примеру, Артем Милевский высказался вое несогласие и даже отписался от комментатора в Инстаграм.
"Шляпа. Отписка, Бебех"", - написал Артем в комментариях к посту.
Популярное сейчас
- Шандрук: Побороться за еврокубки? Мы можем, но встанет вопрос - для чего?
- УАФ назначил арбитров на матчи 1/2 финала Кубка Украины
- Футбольный Велетень, класс Ярмоленко, дубль Цары и прорыв Невеса. Символическая сборная 25-го тура УПЛ
- Шахтер – Динамо, Барселона – Реал, полуфиналы Кубка Украины. Расписание футбола на 21 – 27 апреля
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
- Не только футбол: в какую игру Миколенко играет лучше всех в Эвертоне
Комментарии 2