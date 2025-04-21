"Шляпа. Отписка", - Милевскому не понравилось предложение Бебеха штрафовать тренеров за русский язык

В пятницу, 18 апреля в матче 25-го тура УПЛ "Динамо" в киевском дерби обыграло "Оболонь" (3:0).

Но резонанс вызвал не только само течение игры. Во время игры комментатор матча Роман Бебех заметил, что оба тренера - Александр Шовковский и Сергей Шищенко, на камеру продолжают общаться на русском языка. Комментатор даже предложил штрафовать тренеров за публичное использование языка оккупантов.

Впрочем, такое предложение понравилось не всем. К примеру, Артем Милевский высказался вое несогласие и даже отписался от комментатора в Инстаграм.

"Шляпа. Отписка, Бебех"", - написал Артем в комментариях к посту.