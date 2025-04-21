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"Шляпа. Отписка", - Милевскому не понравилось предложение Бебеха штрафовать тренеров за русский язык

Премьер-лига
Обновлено

Артем и тут высказал свое мнение

"Шляпа. Отписка", - Милевскому не понравилось предложение Бебеха штрафовать тренеров за русский язык

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

В пятницу, 18 апреля в матче 25-го тура УПЛ "Динамо" в киевском дерби обыграло "Оболонь" (3:0).

Читайте такжеШовковский во время матчей продолжает общаться на русском. Журналист предлагает штрафовать. ВИДЕО

Но резонанс вызвал не только само течение игры. Во время игры комментатор матча Роман Бебех заметил, что оба тренера - Александр Шовковский и Сергей Шищенко, на камеру продолжают общаться на русском языка. Комментатор даже предложил штрафовать тренеров за публичное использование языка оккупантов.

Впрочем, такое предложение понравилось не всем. К примеру, Артем Милевский высказался вое несогласие и даже отписался от комментатора в Инстаграм.

"Шляпа. Отписка, Бебех"", - написал Артем в комментариях к посту.

"Шляпа. Отписка", - Милевскому не понравилось предложение Бебеха штрафовать тренеров за русский язык - изображение 1"Шляпа. Отписка", - Милевскому не понравилось предложение Бебеха штрафовать тренеров за русский язык - изображение 2
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Артем Милевский Роман Бебех Динамо (Киев) Оболонь (Киев)
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
21.04.2025 в 18:00
Як же шкода Бебеха, як він це переживе?!
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Комментарии 2
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
21.04.2025 в 18:00
Як же шкода Бебеха, як він це переживе?!
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0
1
енгельс гассанович (Тернопіль)
21.04.2025 в 17:41
Шляпа якраз це Міля. Біда в тому, що таким персонажам давали громадянство України, а вони не тільки не знають нашої мови, а ще й не поважають її, і насміхаються з неї. Заставити таких як він і Алієв тепер здати екзамен з української мови, а не здав - забирати паспорт.
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2
1

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