Черноморец пропустил свой 1000-й гол в элите украинского футбола

Мяч, забитый хавбеком "Вереса" Виталием Дахновским а матче 25-го тура УПЛ (2:1), оказался 1000-м, пропущенным "Черноморцем" в чемпионатах Украины.

Одесситы стали второй командой после "Ворсклы", достигшей этого рубежа. 398 голов "моряки" пропустили в домашних матчах и 602 – в гостевых, превзойдя на два гола "рекорд" УПЛ, принадлежавший "Карпатам".

Наибольшее количество мячей забили "Черноморцу" игроки "Динамо" – 120 и "Шахтера" – 117. А среди футболистов – Андрей Ярмоленко – 13.

К слову, в матче с "Вересом" сине-черные продолжили грустную для себя традицию: если они пропускают юбилейный мяч, то в лучшем случае добывают только одно очко.