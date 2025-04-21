Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-хавбек Руха высказался о львовском дерби и адаптации в Карпатах
Карпаты в дерби обыграли Рух
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Карпат" Олег Федор поделился эмоциями от
"Поскольку я уже участвовал в матче, но по другую сторону баррикад, то я чувствовал градус этого матча. Очень яркие эмоции и очень приятно разделить их уже с новой командой.
Конечно, была дополнительная мотивация – играешь против своего предыдущего клуба.
Все футболисты, тренерский штаб, персонал, руководство клуба способствовали нашей скорейшей адаптации, чувствовался теплый прием, поэтому, если не ошибаюсь, адаптация уже прошла и очень незаметно", – сказал Федор.
Популярное сейчас
- Шахтер – Динамо, Барселона – Реал, полуфиналы Кубка Украины. Расписание футбола на 21 – 27 апреля
- Премий за победу над Шахтером не будет. Тренер Колоса раскрыл причину
- В Ватикане умер Папа Римский Франциск
- Репетиция перед основным дерби. Игроки Карпат и Руха закончили матч U-19 массовой дракой. ВИДЕО
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет