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Экс-хавбек Руха высказался о львовском дерби и адаптации в Карпатах

Премьер-лига

Карпаты в дерби обыграли Рух

Экс-хавбек Руха высказался о львовском дерби и адаптации в Карпатах

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Карпат" Олег Федор поделился эмоциями от победы своей команды над "Рухом" в 25-м туре УПЛ (3:1).

"Поскольку я уже участвовал в матче, но по другую сторону баррикад, то я чувствовал градус этого матча. Очень яркие эмоции и очень приятно разделить их уже с новой командой.

Конечно, была дополнительная мотивация – играешь против своего предыдущего клуба.

Все футболисты, тренерский штаб, персонал, руководство клуба способствовали нашей скорейшей адаптации, чувствовался теплый прием, поэтому, если не ошибаюсь, адаптация уже прошла и очень незаметно", – сказал Федор.

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Рух (Львов) Карпаты (Львов) Олег Федор
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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