Экс-хавбек Руха высказался о львовском дерби и адаптации в Карпатах

Полузащитник "Карпат" Олег Федор поделился эмоциями от победы своей команды над "Рухом" в 25-м туре УПЛ (3:1).

"Поскольку я уже участвовал в матче, но по другую сторону баррикад, то я чувствовал градус этого матча. Очень яркие эмоции и очень приятно разделить их уже с новой командой.

Конечно, была дополнительная мотивация – играешь против своего предыдущего клуба.

Все футболисты, тренерский штаб, персонал, руководство клуба способствовали нашей скорейшей адаптации, чувствовался теплый прием, поэтому, если не ошибаюсь, адаптация уже прошла и очень незаметно", – сказал Федор.