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Пушич: Защитить титул теперь будет очень тяжело, но мы сделали все, что могли

Премьер-лига
Обновлено

Шахтер неожиданно проиграл Колосу

Пушич: Защитить титул теперь будет очень тяжело, но мы сделали все, что могли

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал поражение от "Колоса" (2:4) в 25-м туре УПЛ.

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"Если арбитрам нужно 10 или даже больше минут, чтобы оценить, был ли гол, то нужно такой мяч засчитывать. Конечно, мы чувствуем разочарование.

У нас свой взгляд на этот эпизод. Мы чувствуем злость. И разочарование, потому что защитить титул теперь будет очень тяжело. Но мы сделали все, что могли. Теперь будем готовиться к новым матчам", – сказал Пушич.

Напомним, что на данный момент "Шахтер" отстает от "Динамо" на 10 очков, но в следующем туре УПЛ сыграет как раз с киевлянами.

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) Марино Пушич
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1 голосов
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
21.04.2025 в 20:04
Ахметов такое не прощает --вам что мало платят --зажрались думали этот колхоз одной левой возьмём --теперь ЧО вас накажет
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Комментарии 3
alex.belogubko (одесса)
21.04.2025 в 20:04
Ахметов такое не прощает --вам что мало платят --зажрались думали этот колхоз одной левой возьмём --теперь ЧО вас накажет
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0
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andrey B
21.04.2025 в 20:17
пусть твой черноморец не надорвётся.вчера ты .... отправлял свою команду в первую лигу.
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KpaMapb (Краматорск)
21.04.2025 в 19:58
Позорище яке приведе Шахтар до місця нижче другого вперше за 30 років.
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