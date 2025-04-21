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Пушич: Защитить титул теперь будет очень тяжело, но мы сделали все, что могли
Шахтер неожиданно проиграл Колосу
shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал поражение от "Колоса" (2:4) в 25-м туре УПЛ.
"Если арбитрам нужно 10 или даже больше минут, чтобы оценить, был ли гол, то нужно такой мяч засчитывать. Конечно, мы чувствуем разочарование.
У нас свой взгляд на этот эпизод. Мы чувствуем злость. И разочарование, потому что защитить титул теперь будет очень тяжело. Но мы сделали все, что могли. Теперь будем готовиться к новым матчам", – сказал Пушич.
Напомним, что на данный момент "Шахтер" отстает от "Динамо" на 10 очков, но в следующем туре УПЛ сыграет как раз с киевлянами.
⚒️ Маріно Пушич – про матч із «Колосом».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 20, 2025
???? «Слід пережити це розчарування всім разом і рухатися далі»#Shakhtar #ШахтарКолос pic.twitter.com/H0wGh6cMk3
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