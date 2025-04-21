Пушич: Защитить титул теперь будет очень тяжело, но мы сделали все, что могли

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал поражение от "Колоса" (2:4) в 25-м туре УПЛ.

"Если арбитрам нужно 10 или даже больше минут, чтобы оценить, был ли гол, то нужно такой мяч засчитывать. Конечно, мы чувствуем разочарование.

У нас свой взгляд на этот эпизод. Мы чувствуем злость. И разочарование, потому что защитить титул теперь будет очень тяжело. Но мы сделали все, что могли. Теперь будем готовиться к новым матчам", – сказал Пушич.