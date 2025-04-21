Защитник Руха рассказал о премиальных за матч с Карпатами

Защитник львовского "Руха" Богдан Слюбик рассказал, что игрокам за потенциальную победу над земляками из Карпат (1:3) в 25-м туре УПЛ была обещана премия.

Правда, какая именно сумма, футболист не сказал.

"Говорили, что [в случае победы "Руха" над "Карпатами" в матче] будет премия, но не говорили какая", – признался Слюбик.