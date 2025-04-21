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Защитник Руха рассказал о премиальных за матч с Карпатами
Но Рух так и не смог обыграть Карпаты
fcruhlviv.com
Защитник львовского "Руха" Богдан Слюбик рассказал, что игрокам за потенциальную победу над земляками из Карпат (1:3) в 25-м туре УПЛ была обещана премия.
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Правда, какая именно сумма, футболист не сказал.
"Говорили, что [в случае победы "Руха" над "Карпатами" в матче] будет премия, но не говорили какая", – признался Слюбик.
Интересно, что Ранее Виктор Вацко говорил, что в случае победы над "Карпатами" игрокам "Руха"
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Источник:ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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