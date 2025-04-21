Биловар: Сразу это прозвище "зятек" в интернете появилось. Психологически было тяжело

Центральный защитник киевского "Динамо" Кристиан Биловар в эфире YouTube-канала "Футбол 360" рассказал, как он относится к критике.

— Я сегодня искал твои интервью в интернете. В клубных медиа — да, но каких-то других не нашел. Это нежелание или неинтересно?

— Дома не разрешают. (Смеется). В первую очередь я уже привык к тому, что люди говорят обо мне в интернете. Обо мне, за меня. Поэтому больше придерживаюсь такой позиции: когда люди наговорятся, тогда, может, я что-нибудь скажу.

— Но ты следишь за тем, что о тебе в интернете пишут?

— Не буду врать: когда я только вернулся в "Динамо" (из аренд в "Десне", "Черноморце" и кипрском АЕЛе, — прим. ред.), я читал абсолютно все. Мне были интересны комментарии, что там люди пишут, выкладывают. Но меня это где-то задевало, немного прибивало.

Особенно, когда первый матч провел с "Минаем" и ошибся. Хотя мне пацаны говорили: "Ты просто не выбил мяч нормально, в этом нет ничего такого. Ты не забил сам себе или еще что-то".

Но все равно меня это так трогало, прибивало. Сразу это прозвище "зятек" в интернете появилось (Биловар — зять президента "Динамо" Игоря Суркиса, — прим. ред.). Честно скажу, психологически где-то месяц-два мне было очень тяжело после этого.

А потом я принял решение не читать. И так получилось, что в этом сезоне я начал больше играть. А когда больше играешь и уже не допускаешь таких серьезных ошибок, то приходит и уверенность. И психологически совсем по другому реагируешь на то, что про тебя пишут.

— А сейчас, когда ты почти чемпион Украины, не хочется что-то ответить тем, кто писал про тебя "зятёк"?

— Да не хочется, потому что скромность — она…

— Знаешь, как мне когда-то один продюсер говорил: "Скромность — это путь к бедности".

— Значит, в моём понимании скромность — это путь к чемпиону Украины.