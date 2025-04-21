Кабаев: Тоже хочу так забивать, но Ярмоленко есть Ярмоленко

Полузащитник " Динамо " Владислав Кабаев подвел итоги матча 25-го тура УПЛ с "Оболонью" (3:0).

— Держал ли в голове, что тебе нельзя сегодня получать желтую карточку?

— Конечно держал, мы говорили с тренером об этом. И перед матчем, и в перерыве. Все понимали, какой у нас следующий матч (против "Шахтера", — прим. ред.), но если бы сегодня мы не победили, то, нам бы было тяжелее с "Шахтером" психологически. Конечно, я держал в голове, что нельзя получить какую-нибудь глупую карточку, за разговоры, например. Но в единоборствах старался ни в чем не уступать.

— Почему в который раз первый тайм, как минимум, его стартовые минут 30, дался вам так тяжело? Присматриваетесь к сопернику?

— Дело не в том, что мы присматриваемся. У "Оболони" мне очень понравилась их игра. Они не "тупо" били мяч, а хорошо, компактно оборонялись. Да и на матч против "Динамо", "Шахтера" ни одну команду не нужно настраивать. Тем более, сегодня было киевское дерби. Все ждут, что "Динамо" должно 3:0, 4:0 "загонять" соперника. И нам бы так хотелось, но давайте смотреть на нынешние реалии в нашей стране. Мы пока не проиграли ни одной игры, у нас есть цель, к которой мы идем.

— Что такого Александр Шовковский сказал вам в перерыве, что во втором тайме команда так забегала?

— Разговор был больше психологический. Но, конечно, были и некоторые корректировки: мы должны были играть немного по-другому, в том числе, в центре. Плюс, солнце немного село, да и к сопернику мы уже получше присмотрелись. Еще и быстрый мяч забили. Так что много факторов было.

— Перед пенальти Ярмоленко что-то говорил Ванат?

— Нет, Ванат просто попросил мяч.

— Выходит, Ярмоленко не гонится за рекордом?

— Видите, наверное, нет. Но и без этого он забивает достаточно часто.

— Вы учитесь у Ярмоленко таким ударам дугой, как тот, который у него сегодня получился и привел к первому голу?

— Да, конечно, смотрю, я тоже хочу так забивать. Но Ярмоленко есть Ярмоленко.