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Вице-президент Кривбасса: Продолжаем играть в Кривом Роге. У нас так же опасно, как и в любом уголке Украины

Премьер-лига

Артем Гагарин - о легионерах и домашних матчах

Вице-президент Кривбасса: Продолжаем играть в Кривом Роге. У нас так же опасно, как и в любом уголке Украины

instagram.com/fckryvbas

Новина українською

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин заявил, что команда продолжит играть домашние матчи в Кривом Роге, а также высказался о легионерах.

"Легионеры на месте. У них действующие контракты. Эти контракты мы не разрывали, все игроки остаются игроками клуба Кривбасс. Это официальная информация.

Мы играем в Кривом Роге. И будем тут играть, пока можем это делать. Кривой Рог – это Украина. У нас так же опасно, как и в любом уголке Украины. Никто нигде не может быть в безопасности. И мы играем тут», – сказал Гагарин.

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Кривбасс (Кривой Рог) Артем Гагарин
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Источник:
ФУТБОЛ 360
Опубликовал: Михаил Черныш
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