Вице-президент Кривбасса: Продолжаем играть в Кривом Роге. У нас так же опасно, как и в любом уголке Украины

Вице-президент " Кривбасса " Артем Гагарин заявил, что команда продолжит играть домашние матчи в Кривом Роге, а также высказался о легионерах.

"Легионеры на месте. У них действующие контракты. Эти контракты мы не разрывали, все игроки остаются игроками клуба Кривбасс. Это официальная информация.

Мы играем в Кривом Роге. И будем тут играть, пока можем это делать. Кривой Рог – это Украина. У нас так же опасно, как и в любом уголке Украины. Никто нигде не может быть в безопасности. И мы играем тут», – сказал Гагарин.