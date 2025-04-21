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Вице-президент Кривбасса: Продолжаем играть в Кривом Роге. У нас так же опасно, как и в любом уголке Украины
Артем Гагарин - о легионерах и домашних матчах
instagram.com/fckryvbas
Вице-президент "
"Легионеры на месте. У них действующие контракты. Эти контракты мы не разрывали, все игроки остаются игроками клуба Кривбасс. Это официальная информация.
Мы играем в Кривом Роге. И будем тут играть, пока можем это делать. Кривой Рог – это Украина. У нас так же опасно, как и в любом уголке Украины. Никто нигде не может быть в безопасности. И мы играем тут», – сказал Гагарин.
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