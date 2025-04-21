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Неожиданно? Известно, где пройдет дерби Ингульца и Александрии

Премьер-лига

Ингулец продолжает страдать без домашнего стадиона

Неожиданно? Известно, где пройдет дерби Ингульца и Александрии

instagram.com/fcolexandriya

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Календарь 26-го тура УПЛ будет открывать матч пятницу, в котором "Ингулец" примет "Александрию".

И как сообщает журналист Игорь Бурбас, поединок пройдет на домашнем стадионе "Александрия" "Ника", хотя номинальным хозяином поля будет считаться "Ингулец".

Напомним, что "Ингулец" замыкает турнирную таблицу, имея в активе 17 очков. У "Александрии" 57 баллов и 2-е место.

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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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