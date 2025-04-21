"Конечно, немного мандраж был", - Биловар рассказал о важнейшем событии в своей жизни

Центральный защитник киевского " Динамо " Кристиан Биловар, который недавно стал отцом, рассказал об этом радостном событии в своей жизни.

— Вы недавно стали папой. Насколько это изменило вашу жизнь? Какие ощущения?

— Ощущения только позитивные. Когда только это произошло, конечно, немного мандраж был, как перед первой игрой за "Динамо". Но я могу по себе сказать: лучших чувств, чем от рождения ребенка, я пока за свою жизнь не испытывал.

— Это вдохновляет на то, чтобы играть лучше?

— Это на все вдохновляет, не только на игру в футбол или на то, чтобы больше работать. Я просыпаюсь утром — просто кайф. Тебе хочется прибежать, посмотреть, что оно там дышит, что все с ним хорошо. Просто кайф.

— Насколько у дедушки получается проводить время с внуком?

— Иногда бывают недоразумения. Конечно, возраст, статус. Я должен отойти немного, уступить дедушке. Но так в целом, когда вместе проводим время, то всем интересно и все счастливы. Еще раз могу сказать спасибо своей жене за то, что она подарила мне — это сейчас смысл всей моей жизни.

— Всей семьей на футбол выбирались уже?

— Ребенку четыре месяца, мы стараемся пока в места, где много людей, не вывозить его. Но, думаю, в будущем с дедушкой он будет смотреть каждый матч динамовцев.