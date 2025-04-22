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В Англии появился новый претендент на Судакова. Там уже играет украинец

Премьер-лига

Но Наполи остается основным претендентом

В Англии появился новый претендент на Судакова. Там уже играет украинец

фото из соцсетей

Новина українською

В АПЛ появился новый претендент на хавбека "Шахтера" Георгий Судаков. Как сообщает GIVEMESPORT, на игрока претендует "Брентфорд".

Впрочем, при этом английскому клубе придется увеличить ставки, так как Наполи уже находится в прямых переговорах с украинским клубом. При этом отмечается, что "горняки" хотят получить за игрока порядка 52 млн фунтов стерлингов.

При этом, генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин выразил полную уверенность в позициях своего клуба в влпросе продажи Судакова.

"Мы сейчас в переговорах. Я не могу озвучивать суммы, но я верю, что мы закроем соглашение и на хороших финансовых условиях. Если мы не завершим соглашение с нынешним клубом [имеется в виду "Наполи"], будет другой. Я не переживаю по поводу заключения соглашения. Он один из лучших в мире своей позиции.

Он может переехать в Италию или Англию. У нас есть контакты, у нас есть к нему интерес. Так было с Михаилом Мудриком. Если его не продадут сегодня, то это произойдет завтра. Это только вопрос времени", - сказал Палкин.

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Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Брентфорд (Лондон) Наполи Георгий Судаков
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Источник:
givemesport
Опубликовал: Михаил Черныш
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