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В Англии появился новый претендент на Судакова. Там уже играет украинец
Но Наполи остается основным претендентом
фото из соцсетей
В АПЛ появился новый претендент на хавбека "
Впрочем, при этом английскому клубе придется увеличить ставки, так как Наполи уже находится в прямых переговорах с украинским клубом. При этом отмечается, что "горняки" хотят получить за игрока порядка 52 млн фунтов стерлингов.
При этом, генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин выразил полную уверенность в позициях своего клуба в влпросе продажи Судакова.
"Мы сейчас в переговорах. Я не могу озвучивать суммы, но я верю, что мы закроем соглашение и на хороших финансовых условиях. Если мы не завершим соглашение с нынешним клубом [имеется в виду "Наполи"], будет другой. Я не переживаю по поводу заключения соглашения. Он один из лучших в мире своей позиции.
Он может переехать в Италию или Англию. У нас есть контакты, у нас есть к нему интерес. Так было с Михаилом Мудриком. Если его не продадут сегодня, то это произойдет завтра. Это только вопрос времени", - сказал Палкин.
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