В Англии появился новый претендент на Судакова. Там уже играет украинец

В АПЛ появился новый претендент на хавбека " Шахтера " Георгий Судаков. Как сообщает GIVEMESPORT, на игрока претендует "Брентфорд".

Впрочем, при этом английскому клубе придется увеличить ставки, так как Наполи уже находится в прямых переговорах с украинским клубом. При этом отмечается, что "горняки" хотят получить за игрока порядка 52 млн фунтов стерлингов.

При этом, генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин выразил полную уверенность в позициях своего клуба в влпросе продажи Судакова.