  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Григорчук – о ничьей с Ингульцом: Немножко заигрались в атаке. Моменты, которые создали, были почти стопроцентными
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Григорчук – о ничьей с Ингульцом: Немножко заигрались в атаке. Моменты, которые создали, были почти стопроцентными

Премьер-лига
Обновлено

Черкасская команда не побеждает в четырех турах подряд

Григорчук – о ничьей с Ингульцом: Немножко заигрались в атаке. Моменты, которые создали, были почти стопроцентными

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук прокомментировал ничью с "Ингульцом" (0:0).

"О справедливости вообще лучше не говорить. По самоотдаче, по старанию, вообще по работе на поле, по дисциплине я не могу никаких плохих слов сказать в адрес наших футболистов.

Из отрицательного: возможно, 2 момента найдется, когда мы немного заигрались в атаке и пропустили, думаю, 2 контратаки такие, которые мы должны были просто играть правильнее в самой атаке – и тогда этих контратак соперника не было бы”.

Читайте также"Это нарушение дисциплины. Впрочем, я очень рад этому": Григорчук – о концовке встречи с Шахтером

"Те моменты, которые мы создали – они были почти стопроцентные, которые мы просто обязаны забивать. И тогда вообще все меняется на поле. Мы бы увидели, как бы возможно менял игру соперник, мы не знаем, как бы было", -–сказал Григорчук.

26 апреля ЛНЗ будет принимать "Кривбасс".

По теме
yellow-arrow
"Обе команды были в равных условиях": Первак – о долгом матче с Полесьем
yellow-arrow
Дахновский рассказал, почему Верес чуть не потерял очки в матче с Черноморцем
yellow-arrow
В Англии появился новый претендент на Судакова. Там уже играет украинец
Роман Григорчук ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости