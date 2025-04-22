Григорчук – о ничьей с Ингульцом: Немножко заигрались в атаке. Моменты, которые создали, были почти стопроцентными

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук прокомментировал ничью с "Ингульцом" (0:0).

"О справедливости вообще лучше не говорить. По самоотдаче, по старанию, вообще по работе на поле, по дисциплине я не могу никаких плохих слов сказать в адрес наших футболистов.

Из отрицательного: возможно, 2 момента найдется, когда мы немного заигрались в атаке и пропустили, думаю, 2 контратаки такие, которые мы должны были просто играть правильнее в самой атаке – и тогда этих контратак соперника не было бы”.