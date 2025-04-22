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Григорчук – о ничьей с Ингульцом: Немножко заигрались в атаке. Моменты, которые создали, были почти стопроцентными
Черкасская команда не побеждает в четырех турах подряд
dynamo.kiev.ua
Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук прокомментировал ничью с "Ингульцом" (0:0).
"О справедливости вообще лучше не говорить. По самоотдаче, по старанию, вообще по работе на поле, по дисциплине я не могу никаких плохих слов сказать в адрес наших футболистов.
Из отрицательного: возможно, 2 момента найдется, когда мы немного заигрались в атаке и пропустили, думаю, 2 контратаки такие, которые мы должны были просто играть правильнее в самой атаке – и тогда этих контратак соперника не было бы”.
"Те моменты, которые мы создали – они были почти стопроцентные, которые мы просто обязаны забивать. И тогда вообще все меняется на поле. Мы бы увидели, как бы возможно менял игру соперник, мы не знаем, как бы было", -–сказал Григорчук.
26 апреля ЛНЗ будет принимать "Кривбасс".
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