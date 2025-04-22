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Дахновский рассказал, почему Верес чуть не потерял очки в матче с Черноморцем

Премьер-лига
Обновлено

Вовремя перестроились

Дахновский рассказал, почему Верес чуть не потерял очки в матче с Черноморцем

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Автор победного мяча в ворота одесского "Черноморца" Виталий Дахновский поделился эмоциями от игры чемпионата.

"Неудачный для нас первый тайм. Очень хотели победить, приложили много усилий. И когда забил второй гол – эмоции переполняли. Как-то неосознанно снял футболку. Не планировал такое празднование – это произошло на эмоциях. Это впервые в моей карьере, кстати".

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"О коррективах в перерыве – скажу конкретно за себя. Тренер просил сыграть немного по-другому. Во втором тайме делал на поле именно то, чего от меня требовал тренерский штаб, и мы победили.

Возможно, чуть не настроились на "Черноморец". Нас за это наказали в первом тайме. Но если бы мы эффективнее играли в атаке, тоже могли бы забивать еще до перерыва”, – считает футболист.

В активе Виталия Дахновского 5 результативных действий в 24 турах.

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Верес (Ровно) Виталий Дахновский
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Источник:
Верес
Опубликовал: Александр Симченко
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