Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Обе команды были в равных условиях": Первак – о долгом матче с Полесьем
Старт встречи отложили на 30 минут и завершили в течение 3 часов
Фото: ФК Лівий берег
Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак прокомментировал ничью с житомирским клубом (1:1).
"Результатом доволен, конечно. Отчасти доволен характером и качеством игры команды. Мы знали, против кого играем. Возможно, нам повезло, что Гуцуляка и Назаренко не было на поле в первом тайме.
Со стандарта провели гол. В общем, все хорошо. Продолжительная пауза, связанная с воздушной тревогой? Не повлияла, ведь обе команды были в равных условиях. Мы и во втором тайме вышли не менее заряженными на игру, но появились на поле сборники Назаренко и Гуцуляк и соперник начал играть в немного другой футбол, более агрессивный в атаке”.
"В моменте с голом на квадратном метре наш игрок получил "за воротник" и Гуцуляк решил вопрос. Мастерство выходит на первый план, когда трудные игры. Конечно, стандарты много отрабатываем на тренировках. Как в обороне, так и в атаке мы пытаемся играть качественно во время розыгрыша стандартных положений. Я уже не раз говорил футболистам, что стыдно бывает, когда в каждой игре пропускаешь после стандартов.
Такого не должно быть. Но на этот раз мы забили сами после розыгрыша штрафного и я доволен вдвое больше. Футболисты показали самоотверженность на поле, и только так получается результат. Завоеванное очко можно смело записать себе в актив”, – убежден специалист.
25 апреля "Левый Берег" будет играть против "Зари".
Популярное сейчас
- Шахтер – Динамо, Барселона – Реал, полуфиналы Кубка Украины. Расписание футбола на 21 – 27 апреля
- Известно, кто будет транслировать кубковый матч Буковина - Динамо
- Руководство ЛНЗ приняло решение по Григорчуку
- Кривбасс и Верес рвутся в еврокубковую зону. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО