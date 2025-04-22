"Обе команды были в равных условиях": Первак – о долгом матче с Полесьем

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак прокомментировал ничью с житомирским клубом (1:1).

"Результатом доволен, конечно. Отчасти доволен характером и качеством игры команды. Мы знали, против кого играем. Возможно, нам повезло, что Гуцуляка и Назаренко не было на поле в первом тайме.

Со стандарта провели гол. В общем, все хорошо. Продолжительная пауза, связанная с воздушной тревогой? Не повлияла, ведь обе команды были в равных условиях. Мы и во втором тайме вышли не менее заряженными на игру, но появились на поле сборники Назаренко и Гуцуляк и соперник начал играть в немного другой футбол, более агрессивный в атаке”.