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"Обе команды были в равных условиях": Первак – о долгом матче с Полесьем

Премьер-лига
Обновлено

Старт встречи отложили на 30 минут и завершили в течение 3 часов

"Обе команды были в равных условиях": Первак – о долгом матче с Полесьем

Фото: ФК Лівий берег

Новина українською

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак прокомментировал ничью с житомирским клубом (1:1).

"Результатом доволен, конечно. Отчасти доволен характером и качеством игры команды. Мы знали, против кого играем. Возможно, нам повезло, что Гуцуляка и Назаренко не было на поле в первом тайме.

Со стандарта провели гол. В общем, все хорошо. Продолжительная пауза, связанная с воздушной тревогой? Не повлияла, ведь обе команды были в равных условиях. Мы и во втором тайме вышли не менее заряженными на игру, но появились на поле сборники Назаренко и Гуцуляк и соперник начал играть в немного другой футбол, более агрессивный в атаке”.

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"В моменте с голом на квадратном метре наш игрок получил "за воротник" и Гуцуляк решил вопрос. Мастерство выходит на первый план, когда трудные игры. Конечно, стандарты много отрабатываем на тренировках. Как в обороне, так и в атаке мы пытаемся играть качественно во время розыгрыша стандартных положений. Я уже не раз говорил футболистам, что стыдно бывает, когда в каждой игре пропускаешь после стандартов.

Такого не должно быть. Но на этот раз мы забили сами после розыгрыша штрафного и я доволен вдвое больше. Футболисты показали самоотверженность на поле, и только так получается результат. Завоеванное очко можно смело записать себе в актив”, – убежден специалист.

25 апреля "Левый Берег" будет играть против "Зари".

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Виталий Первак Левый берег (Киев)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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