Ашур – об 1:1 с Левым Берегом: В очередной раз ввязываемся в игру, где не все идет гладко. После гола ментально становится сложнее

Послематчевый комментарий Имада Ашура после ничьей с "Левым Берегом".

"Нужно спросить каждого связано ли это с недооценкой. Я знаю точный ответ, что каждый ответит нет. Но окунуться кому-то в голову невозможно, поэтому могу предположить, что у кого-то, возможно, было предположение, что нам не нужно будет приложить максимальные усилия. Не скажу, что мы уступали в борьбе или в чем-то еще. Точно не было того конструктива, который мы хотели видеть в первом тайме и близко. Когда мы в очередной раз ввязываемся в игру, где не все идет гладко, где приходится немало биться и быть сфокусированным именно в дуэлях, в каждом эпизоде, пропускать подобный гол просто недопустимо. Потому что после гола ментально становится еще сложнее. Поэтому рад, что после перерыва, после замен мы нашли внутреннюю мотивацию рубиться на поле, смело играть в футбол, навязывать игру. Благодарю ребят за этот период, не хватало лишь еще одного забитого гола, чтобы нивелировать недоразумения с первого тайма. Это игра, если мы потеряли 45 минут, второй 45-минутки может не хватить. Поэтому, может быть, это и справедливо”.

"С одной стороны, был план сделать определенную ротацию, с другой, у нас был совершенно другой план по поводу замен, кардинально противоположный тому, что произошло в перерыве. Поэтому сказать, что нам удалось достичь желаемого, не сказал бы. Была идея, что мы вынуждены сделать определенные изменения, учитывая график, возможно, в какой-то степени матч принести в жертву. Конечно не полностью, потому что мы ехали выиграть, но когда у тебя есть возможность себя проявить, ты за этот случай должен биться и демонстрировать почему именно тебя нам не хватало. Пусть каждый для себя делает выводы по этой игре, личные. Потому что дальше мы будем только в боевых кондициях подходить к каждому матчу, у нас уже вариантов нет”.

[О влиянии тревоги] "Она во время перерыва началась, когда мы сделали замены. Сказать, что она нам пошла на пользу, не сказал бы. В перерыве было чувство безумной усталости, и потом выйти из этого анабиоза не так уж легко. Ребятам нужно отдать должное, что они нашли в себе силы, что если и повлиял этот перерыв, то повлиял на улучшение того, что мы увидели на поле. Предполагаю, что основное влияние было именно на замены. [Второй раз подряд после первого тайма заменили Майсурадзе] Надо отдать должное Георгию, вспоминая путь, который он прошел в первой части сезона и сейчас. Он предпринял, возможно, самые титанические усилия и наиболее колоссальные изменения произошли именно в его игре. Разные моменты бывают, были моменты пиковых выступлений, сейчас момент, где ему нужно отдохнуть. Достаточно большая нагрузка была в последнее время”, – отметил тренер.

27 апреля "стая" поедет в Ковалевку.