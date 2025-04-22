Премьер-лига
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До Колоса только 5 команд в чемпионате Украины забивали Шахтеру 4 гола за игру
Второй раз это произошло в текущем сезоне
Фото: ФК Колос
В 25-м туре команда из Ковалевки победила "горняков" со счетом 4:2. В истории украинского первенства "оранжево-черные" только в пяти встречах пропускали 4 мяча.
Поединки Высшей лиги / УПЛ, в которых Шахтеру забивали по 4 гола
- 25.07.1995 Шахтер 2:4 Нива (Тернополь);
- 06.08.1995 ЦСКА-Борисфен 4:0 Шахтер;
- 10.04.2004 Шахтер 2:4 Динамо (Киев);
- 13.03.2016 Днепр 4:1 Шахтер;
- 24.08.2024 Александрия 4:3 Шахтер;
- 19.04.2025 Шахтер 2:4 Колос.
27 апреля подопечные Пушича будут играть против "Динамо".
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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Kondor (Веселе)
22.04.2025 в 07:09
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