До Колоса только 5 команд в чемпионате Украины забивали Шахтеру 4 гола за игру

В 25-м туре команда из Ковалевки победила "горняков" со счетом 4:2. В истории украинского первенства "оранжево-черные" только в пяти встречах пропускали 4 мяча.

Поединки Высшей лиги / УПЛ, в которых Шахтеру забивали по 4 гола

25.07.1995 Шахтер 2:4 Нива (Тернополь);

06.08.1995 ЦСКА-Борисфен 4:0 Шахтер;

10.04.2004 Шахтер 2:4 Динамо (Киев);

Читайте также Мирон Маркевич объяснил неожиданное поражение Шахтера в матче против Колоса

13.03.2016 Днепр 4:1 Шахтер;

24.08.2024 Александрия 4:3 Шахтер;

19.04.2025 Шахтер 2:4 Колос.

27 апреля подопечные Пушича будут играть против "Динамо".