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До Колоса только 5 команд в чемпионате Украины забивали Шахтеру 4 гола за игру

Премьер-лига
Обновлено

Второй раз это произошло в текущем сезоне

До Колоса только 5 команд в чемпионате Украины забивали Шахтеру 4 гола за игру

Фото: ФК Колос

Новина українською

В 25-м туре команда из Ковалевки победила "горняков" со счетом 4:2. В истории украинского первенства "оранжево-черные" только в пяти встречах пропускали 4 мяча.

Поединки Высшей лиги / УПЛ, в которых Шахтеру забивали по 4 гола

  • 25.07.1995 Шахтер 2:4 Нива (Тернополь);
  • 06.08.1995 ЦСКА-Борисфен 4:0 Шахтер;
  • 10.04.2004 Шахтер 2:4 Динамо (Киев);
Читайте такжеМирон Маркевич объяснил неожиданное поражение Шахтера в матче против Колоса
  • 13.03.2016 Днепр 4:1 Шахтер;
  • 24.08.2024 Александрия 4:3 Шахтер;
  • 19.04.2025 Шахтер 2:4 Колос.

27 апреля подопечные Пушича будут играть против "Динамо".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Kondor (Веселе)
22.04.2025 в 07:09
До цієї гри суддіц так не нагліли.
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
22.04.2025 в 07:09
До цієї гри суддіц так не нагліли.
Ответить
0
1

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