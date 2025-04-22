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Четверо игроков Зари пропустят следующий матч

Премьер-лига

Проблемы с составом

Четверо игроков Зари пропустят следующий матч

Фото: ФК Зоря Луганськ

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В поединке 26 тура УПЛ – с "Левым Берегом" луганской "Заре" не поможет квартет футболистов.

По информации Sport.ua, из-за дисквалификации не сыграет хорват Яков Башич, продолжают находиться в лазарете австриец Габриэль Эскинья, а также Владислав Вакула и Владислав Супряга.

Поскольку Башич и Эскинья стопперы, то руководителю Младену Бартуловичу следует, прежде всего, определиться кто будет действовать в центре обороны.

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Зато тренерский штаб луганчан сможет рассчитывать на Филиппа Будковского, Максима Васильца, которые отбыли дисквалификацию и Владимира Белоцерковца, который уже тренировался в общей группе после повреждения голеностопа.

Матч "Заря" - "Левый Берег" состоится в пятницу, 25 апреля и начнется в 18:00.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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