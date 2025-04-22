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Долгожданное возвращение. Защитник ЛНЗ сыграл после 127 дней отсутствия

Премьер-лига

В декабре он потерял сознание во время матча

Долгожданное возвращение. Защитник ЛНЗ сыграл после 127 дней отсутствия

Фото: ФК ЛНЗ

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Защитник "ЛНЗ" Александр Каплиенко вышел в стартовом составе команды против "Ингульца" (0:0) в 25-м туре УПЛ и провел на поле 67 минут.

Это его первый поединок после длительного отсутствия, связанного с инцидентом в игре против "Александрии". С момента того эпизода прошло 127 дней.

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Напомним, в декабре 2024 года Каплиенко потерял сознание в поединке против "Александрии" (1:1) в 17-м туре УПЛ. После этого 29-летний футболист прошел серию углубленных обследований мозга и сердца, которые не выявили серьезных нарушений.

В текущем сезоне Каплиенко провел 5 матчей, без результативных действий.

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Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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