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Ярмоленко и новый контракт: Суркис раскрыл будущее игрока в Динамо
Что сказал?
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что в конце сезона с Андреем Ярмоленком планируется обсуждение нового контракта.
- Какой вы видите ситуацию с Ярмоленко? Был ли у вас разговор с ним?
- У меня был разговор с Ярмоленко. Мы с ним договорились, что в конце нынешнего сезона мы с ним сядем и будем разговаривать [о новом контракте]. У меня тоже есть надежда, что Андрей захочет продолжить свою карьеру еще, как минимум, на год. То, что он демонстрирует на футбольном поле.... Может, у него не хватает на все 90 минут, но класс - это есть класс, - сказал Суркис.
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Ранее Суркис рассказал, где "Динамо" собирается проводить еврокубковые матчи в следующем сезоне.
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