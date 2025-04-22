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Ярмоленко и новый контракт: Суркис раскрыл будущее игрока в Динамо

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Ярмоленко и новый контракт: Суркис раскрыл будущее игрока в Динамо

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

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Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что в конце сезона с Андреем Ярмоленком планируется обсуждение нового контракта.

- Какой вы видите ситуацию с Ярмоленко? Был ли у вас разговор с ним?

- У меня был разговор с Ярмоленко. Мы с ним договорились, что в конце нынешнего сезона мы с ним сядем и будем разговаривать [о новом контракте]. У меня тоже есть надежда, что Андрей захочет продолжить свою карьеру еще, как минимум, на год. То, что он демонстрирует на футбольном поле.... Может, у него не хватает на все 90 минут, но класс - это есть класс, - сказал Суркис.

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Ранее Суркис рассказал, где "Динамо" собирается проводить еврокубковые матчи в следующем сезоне.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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