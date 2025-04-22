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ЛНЗ подтвердил увольнение двух топ-менеджеров

Премьер-лига

Евгений Тарасенко и Андрей Колесник покинули клуб

ЛНЗ подтвердил увольнение двух топ-менеджеров

Фото: ФК ЛНЗ

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Черкасский ЛНЗ объявил о прекращении сотрудничества с топ-менеджментом клуба. Своих должностей лишились спортивный директор Евгений Тарасенко и генеральный директор Андрей Колесник.

"Спасибо за вклад в развитие клуба и желаем успехов в дальнейшей карьере!", - говорится в сообщении клуба.

О новых назначениях на вакантные должности ЛНЗ пока не сообщает.

Ранее была информация, что руководство клуба приняло такое решение после ничьей с "Ингульцом" (0:0) в 25-м туре УПЛ.

На данный момент ЛНЗ занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 26 очков.

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Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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