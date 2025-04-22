Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Предложение из МЛС для Буяльского. Президент Динамо объяснил, почему не отпустил игрока
На днях капитан киевлян продлил контракт с клубом
fcdynamo.com
Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал продление контракта с капитаном команды Виталием Буяльским.
- С Буяльским у меня был серьезный разговор. Я ему обещал, что если будет хорошее предложение, я отпущу его бесплатно. У него были такие предложения, но он необходим команде. У него большой опыт. Молодежь должна учиться у него тому, что он делает на футбольном поле. У нас талантливая молодежь, но если ее много, то не будет результата.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
- Какие были предложения по Буяльскому?
- Было предложение из МЛС в январе.
- Почему переход не состоялся?
- Мы договорились с Буяльским. У нас была абсолютно откровенный разговор. Пришли к тому, что он нужен "Динамо". Виталий такой парень, у которого сперва идут интересы клуба, а потом уже свои амбиции. Мы сделали много для него, а он много сделал для "Динамо". Поэтому я очень рад, что мы подписали с ним новый контракт, - сказал Суркис.
Популярное сейчас
- Летом Довбик может сменить клуб в Италии, – Tutto Calcio Estero
- До Колоса только 5 команд в чемпионате Украины забивали Шахтеру 4 гола за игру
- В Англии появился новый претендент на Судакова. Там уже играет украинец
- Мирон Маркевич объяснил неожиданное поражение Шахтера в матче против Колоса
- Морозюки снова вместе? Ирина подарила Николаю страстный поцелуй. ВИДЕО
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет