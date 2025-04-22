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Предложение из МЛС для Буяльского. Президент Динамо объяснил, почему не отпустил игрока

Премьер-лига

На днях капитан киевлян продлил контракт с клубом

Предложение из МЛС для Буяльского. Президент Динамо объяснил, почему не отпустил игрока

fcdynamo.com

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал продление контракта с капитаном команды Виталием Буяльским.

- С Буяльским у меня был серьезный разговор. Я ему обещал, что если будет хорошее предложение, я отпущу его бесплатно. У него были такие предложения, но он необходим команде. У него большой опыт. Молодежь должна учиться у него тому, что он делает на футбольном поле. У нас талантливая молодежь, но если ее много, то не будет результата.

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- Какие были предложения по Буяльскому?

- Было предложение из МЛС в январе.

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- Почему переход не состоялся?

- Мы договорились с Буяльским. У нас была абсолютно откровенный разговор. Пришли к тому, что он нужен "Динамо". Виталий такой парень, у которого сперва идут интересы клуба, а потом уже свои амбиции. Мы сделали много для него, а он много сделал для "Динамо". Поэтому я очень рад, что мы подписали с ним новый контракт, - сказал Суркис.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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