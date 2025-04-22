Они били Шахтер. Определены лучшие игрок и тренер 25-го тура УПЛ

Украинская Премьер-Лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определили символическую сборную 25-го тура УПЛ, а также лучших игрока и тренера.

Лучшим тренером признали Руслана Костышина, который с "Колосом" сенсационно обыграл "Шахтер" (4:2). Он собрал практически все первые места в анкетах, значительно опередив в тренерском рейтинге тура Юрия Вернидуба ("Кривбасс" разгромил "Зарю" - 3:0) и Владислава Лупашко ("Карпаты" выиграли львовское дерби с "Рухом" - 3:1), которые заняли соответственно 2-е и 3-е места.

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Таким же почти единодушным было мнение относительно лучшего игрока 25-го тура - им стал левый вингер Владислав Велетень ("Колос"), который выдал невероятный перфоманс в матче с "Шахтером" - гол и три результативные передачи. Он также собрал практически все первые места в анкетах и значительно опередил других героев тура. А в топ-5 героев вошли автор двух голов в ворота "Ворсклы" Теди Цара (левый вингер из "Александрии"), Андрей Ярмоленко (правый вингер "Динамо"), Игорь Невес и Бруниньо (центральный нападающий и центральный полузащитник "Карпат").

В общем эксперты упоминали 25 футболистов и 8 тренеров на звание героев 25-го тура, а также 62 кандидатов в символическую сборную. Поэтому, кроме 11 футболистов условного стартового состава, был добавлен также условный резерв символической сборной тура: Иван Пахолюк ("Колос"), Руслан Нещерет ("Динамо"), Никита Кравченко ("Александрия"), Никита Бурда ("Колос"), Тарас Михавко ("Динамо"), Виталий Буяльский ("Динамо"), Хрвое Илич ("Кривбасс"), Теди Цара ("Александрия"), Руслан Степанюк ("Верес").