  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Они били Шахтер. Определены лучшие игрок и тренер 25-го тура УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Они били Шахтер. Определены лучшие игрок и тренер 25-го тура УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Оба - с одной команды

Они били Шахтер. Определены лучшие игрок и тренер 25-го тура УПЛ

Фото: ФК Колос

Новина українською

Украинская Премьер-Лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определили символическую сборную 25-го тура УПЛ, а также лучших игрока и тренера.

Лучшим тренером признали Руслана Костышина, который с "Колосом" сенсационно обыграл "Шахтер" (4:2). Он собрал практически все первые места в анкетах, значительно опередив в тренерском рейтинге тура Юрия Вернидуба ("Кривбасс" разгромил "Зарю" - 3:0) и Владислава Лупашко ("Карпаты" выиграли львовское дерби с "Рухом" - 3:1), которые заняли соответственно 2-е и 3-е места.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Таким же почти единодушным было мнение относительно лучшего игрока 25-го тура - им стал левый вингер Владислав Велетень ("Колос"), который выдал невероятный перфоманс в матче с "Шахтером" - гол и три результативные передачи. Он также собрал практически все первые места в анкетах и значительно опередил других героев тура. А в топ-5 героев вошли автор двух голов в ворота "Ворсклы" Теди Цара (левый вингер из "Александрии"), Андрей Ярмоленко (правый вингер "Динамо"), Игорь Невес и Бруниньо (центральный нападающий и центральный полузащитник "Карпат").

Они били Шахтер. Определены лучшие игрок и тренер 25-го тура УПЛ - изображение 1

В общем эксперты упоминали 25 футболистов и 8 тренеров на звание героев 25-го тура, а также 62 кандидатов в символическую сборную. Поэтому, кроме 11 футболистов условного стартового состава, был добавлен также условный резерв символической сборной тура: Иван Пахолюк ("Колос"), Руслан Нещерет ("Динамо"), Никита Кравченко ("Александрия"), Никита Бурда ("Колос"), Тарас Михавко ("Динамо"), Виталий Буяльский ("Динамо"), Хрвое Илич ("Кривбасс"), Теди Цара ("Александрия"), Руслан Степанюк ("Верес").

Читайте такжеДо Колоса только 5 команд в чемпионате Украины забивали Шахтеру 4 гола за игру
По теме
yellow-arrow
Основной вратарь Шахтера вернулся в общую группу команды
yellow-arrow
"Не продам и за 10 млн евро". Буткевич наложил вето на продажу футболиста Полесья
yellow-arrow
Суркис - о хавбеке Динамо: Никто не думал, что он станет незаменимым
Руслан Костышин Колос (Ковалевка) Владислав Велетень
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости