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Колесник прокомментировал свою отставку из ЛНЗ

Премьер-лига
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Специалист подвел итоги своей работы в клубе

Колесник прокомментировал свою отставку из ЛНЗ

18000.сom.ua

Новина українською

Украинский специалист Андрей Колесник отреагировал на свое увольнение с должности генерального директора ЛНЗ.

"Большое спасибо, Черкассы. Большое спасибо, ЛНЗ. Это были замечательные два года, за которые мы:

  • Сделали с нуля клуб УПЛ со всеми необходимыми атрибутами для элитного дивизиона;
  • Построили и ввели в эксплуатацию замечательный Тренировочный центр ЛНЗ. Надеюсь, когда можно будет провести здесь товарищеский матч со зрителями, вы зацените эту футбольную красоту;
  • Сделали стадион, который теперь соответствует уровню УПЛ;
  • Стали достаточно активным клубом во время совещания клубов УПЛ;
  • Получали признание за свою работу.

Черкассы, болейте за своих. Они этого заслуживают. Обнимаю всех", - написал Колесник в своем Telegram-канале.

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ЛНЗ (Черкассы) Андрей Колесник
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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