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Колесник прокомментировал свою отставку из ЛНЗ
Специалист подвел итоги своей работы в клубе
18000.сom.ua
Украинский специалист Андрей Колесник отреагировал на свое увольнение с должности генерального директора ЛНЗ.
"Большое спасибо, Черкассы. Большое спасибо, ЛНЗ. Это были замечательные два года, за которые мы:
- Сделали с нуля клуб УПЛ со всеми необходимыми атрибутами для элитного дивизиона;
- Построили и ввели в эксплуатацию замечательный Тренировочный центр ЛНЗ. Надеюсь, когда можно будет провести здесь товарищеский матч со зрителями, вы зацените эту футбольную красоту;
- Сделали стадион, который теперь соответствует уровню УПЛ;
- Стали достаточно активным клубом во время совещания клубов УПЛ;
- Получали признание за свою работу.
Черкассы, болейте за своих. Они этого заслуживают. Обнимаю всех", - написал Колесник в своем Telegram-канале.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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