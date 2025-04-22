Колесник прокомментировал свою отставку из ЛНЗ

Украинский специалист Андрей Колесник отреагировал на свое увольнение с должности генерального директора ЛНЗ.

"Большое спасибо, Черкассы. Большое спасибо, ЛНЗ. Это были замечательные два года, за которые мы:

Сделали с нуля клуб УПЛ со всеми необходимыми атрибутами для элитного дивизиона;

Построили и ввели в эксплуатацию замечательный Тренировочный центр ЛНЗ. Надеюсь, когда можно будет провести здесь товарищеский матч со зрителями, вы зацените эту футбольную красоту;

Сделали стадион, который теперь соответствует уровню УПЛ;

Стали достаточно активным клубом во время совещания клубов УПЛ;

Получали признание за свою работу.

Черкассы, болейте за своих. Они этого заслуживают. Обнимаю всех", - написал Колесник в своем Telegram-канале.