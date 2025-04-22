"Не продам и за 10 млн евро". Буткевич наложил вето на продажу футболиста Полесья

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич рассказал, что не планирует продавать вингера команды Алексея Гуцуляка.

– Полузащитник "Полесья" Алексей Гуцуляк забил отличный гол в матче сборной с Бельгией 20 марта. За него предлагали €4 млн. Почему не согласились?

– Не продам и за €10 млн. Алексей невероятно усердный и перспективный игрок. Нанял еще отдельного тренера, имеет железную дисциплину. Много у него учусь. Спросил – ну вот почему мы в конце концов проиграли Бельгии. Ответил: недостаточное развитие детского футбола, – сказал Буткевич в интервью Forbes.

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Портал Тransfermarkt оценивает 27-летнего Гуцуляка в 3 млн евро. Сообщалось, что клаусула игрока примерно вдвое больше - около 6 млн евро.