  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Суркис - о хавбеке Динамо: Никто не думал, что он станет незаменимым
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Суркис - о хавбеке Динамо: Никто не думал, что он станет незаменимым

Премьер-лига
Обновлено

Ответ на наболевший вопрос

Суркис - о хавбеке Динамо: Никто не думал, что он станет незаменимым

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис отреагировал на обвинения в том, что он не отпускает игроков в иностранные клубы, а также отметил большой прогресс полузащитника "бело-синих" Николая Михайленко.

"Я всегда говорю, что предложение по трансферу должно устраивать все три стороны: клуб, который продает; клуб, который покупает и самого игрока.

Бывает достойное предложение, но когда тебе говорят, что деньги будут платить в течение нескольких лет... Будут нормальные предложения - мы все рассмотрим. Я никого не держу. У нас есть много молодых футболистов, которые могут усилить первую команду.

У нас есть молодые ребята. Тот же Осипенко, он через год-два может играть в основе. Кто раньше мог подумать, что Михайленко станет незаменимым игроком? Сегодня он выполняет огромный объем работы на футбольном поле. И тренер, и я полностью удовлетворены этим футболистом.

Понимаю, что нам нужно усиливаться. Но нужно брать уже готовых футболистов, ведь неготовых игроков у нас достаточно. Но не все сегодня хотят ехать в Динамо даже на большую зарплату. В дело вступают родители и начинаются все эти разговоры о гарантиях безопасности", - сказал Суркис в комментарии "ТаТоТаке".

В текущем сезоне Михайленко принял участие в 25 матчах во всех турнирах, и отметился одним голом и одной результативной передачей.

По теме
yellow-arrow
Основной вратарь Шахтера вернулся в общую группу команды
yellow-arrow
"Не продам и за 10 млн евро". Буткевич наложил вето на продажу футболиста Полесья
yellow-arrow
Колесник прокомментировал свою отставку из ЛНЗ
Игорь Суркис Динамо (Киев) Николай Михайленко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости