Суркис - о хавбеке Динамо: Никто не думал, что он станет незаменимым

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис отреагировал на обвинения в том, что он не отпускает игроков в иностранные клубы, а также отметил большой прогресс полузащитника "бело-синих" Николая Михайленко.

"Я всегда говорю, что предложение по трансферу должно устраивать все три стороны: клуб, который продает; клуб, который покупает и самого игрока.

Бывает достойное предложение, но когда тебе говорят, что деньги будут платить в течение нескольких лет... Будут нормальные предложения - мы все рассмотрим. Я никого не держу. У нас есть много молодых футболистов, которые могут усилить первую команду.

У нас есть молодые ребята. Тот же Осипенко, он через год-два может играть в основе. Кто раньше мог подумать, что Михайленко станет незаменимым игроком? Сегодня он выполняет огромный объем работы на футбольном поле. И тренер, и я полностью удовлетворены этим футболистом.

Понимаю, что нам нужно усиливаться. Но нужно брать уже готовых футболистов, ведь неготовых игроков у нас достаточно. Но не все сегодня хотят ехать в Динамо даже на большую зарплату. В дело вступают родители и начинаются все эти разговоры о гарантиях безопасности", - сказал Суркис в комментарии "ТаТоТаке".