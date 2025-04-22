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Суркис - о хавбеке Динамо: Никто не думал, что он станет незаменимым
Ответ на наболевший вопрос
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис отреагировал на обвинения в том, что он не отпускает игроков в иностранные клубы, а также отметил большой прогресс полузащитника "бело-синих" Николая Михайленко.
"Я всегда говорю, что предложение по трансферу должно устраивать все три стороны: клуб, который продает; клуб, который покупает и самого игрока.
Бывает достойное предложение, но когда тебе говорят, что деньги будут платить в течение нескольких лет... Будут нормальные предложения - мы все рассмотрим. Я никого не держу. У нас есть много молодых футболистов, которые могут усилить первую команду.
У нас есть молодые ребята. Тот же Осипенко, он через год-два может играть в основе. Кто раньше мог подумать, что Михайленко станет незаменимым игроком? Сегодня он выполняет огромный объем работы на футбольном поле. И тренер, и я полностью удовлетворены этим футболистом.
Понимаю, что нам нужно усиливаться. Но нужно брать уже готовых футболистов, ведь неготовых игроков у нас достаточно. Но не все сегодня хотят ехать в Динамо даже на большую зарплату. В дело вступают родители и начинаются все эти разговоры о гарантиях безопасности", - сказал Суркис в комментарии "ТаТоТаке".
В текущем сезоне Михайленко принял участие в 25 матчах во всех турнирах, и отметился одним голом и одной результативной передачей.
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