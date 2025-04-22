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Основной вратарь Шахтера вернулся в общую группу команды

Премьер-лига

"Горняки" готовятся к полуфинальному матчу с "Полесьем"

Основной вратарь Шахтера вернулся в общую группу команды

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык восстановился после травмы.

Как сообщает пресс-служба "горняков", вратарь вернулся к тренировкам в общей группе команды.

Дончане готовятся к полуфинальному матчу Кубка Украины с "Полесьем", который состоится в среду, 23 апреля.

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Напомним, 8 апреля "Шахтер" сообщил о мышечной травме Ризныка, из-за которой он пропустит 2 недели. Дмитрий пропустил три игры в чемпионате Украины - против ЛНЗ (4:1), "Кривбасса" (2:1) и "Колоса" (2:4). Вместо него в воротах играл Кирилл Фесюн.

Также добавим, что 27 апреля "Шахтер" сыграет Классическое с "Динамо".

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Шахтер (Донецк) Дмитрий Ризнык
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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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