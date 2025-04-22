Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Основной вратарь Шахтера вернулся в общую группу команды
"Горняки" готовятся к полуфинальному матчу с "Полесьем"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык восстановился после травмы.
Как сообщает пресс-служба "горняков", вратарь вернулся к тренировкам в общей группе команды.
Дончане готовятся к полуфинальному матчу Кубка Украины с "Полесьем", который состоится в среду, 23 апреля.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, 8 апреля "Шахтер" сообщил о мышечной травме Ризныка, из-за которой он пропустит 2 недели. Дмитрий пропустил три игры в чемпионате Украины - против ЛНЗ (4:1), "Кривбасса" (2:1) и "Колоса" (2:4). Вместо него в воротах играл Кирилл Фесюн.
Также добавим, что 27 апреля "Шахтер" сыграет Классическое с "Динамо".
Популярное сейчас
- Летом Довбик может сменить клуб в Италии, – Tutto Calcio Estero
- До Колоса только 5 команд в чемпионате Украины забивали Шахтеру 4 гола за игру
- Плимут Таловерова пока избежал вылета из Чемпионшипа. Но ситуация сложная
- Кривбасс и Верес рвутся в еврокубковую зону. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
- Месси получил эксклюзивные часы с символикой Барселоны стоимостью $150 тысяч