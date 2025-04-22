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Суркис рассказал, за какие успехи игроки Динамо получат бонусы
Не только за чемпионство
Фото: ФК Динамо Київ
Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о премиальных для игроков по итогам сезона.
— Предусмотрены ли руководством "Динамо" бонусы за решение задачи чемпионства для команды?
— Игроки "Динамо" получат бонусы, если победят в чемпионате. Плюс у них большие бонусы за попадание в основной этап Лиги чемпионов, - ответил Суркис для ТаТоТаке.
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"Динамо" продолжает лидировать в турнирной таблице УПЛ, набрав 63 пункта. Отрыв от "Александрии" составляет 6 очков. "Шахтер" с 53 пунктами идет третьим. До конца чемпионата осталось 5 туров.
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