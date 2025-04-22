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Суркис рассказал, за какие успехи игроки Динамо получат бонусы

Премьер-лига
Обновлено

Не только за чемпионство

Суркис рассказал, за какие успехи игроки Динамо получат бонусы

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал о премиальных для игроков по итогам сезона.

— Предусмотрены ли руководством "Динамо" бонусы за решение задачи чемпионства для команды?

— Игроки "Динамо" получат бонусы, если победят в чемпионате. Плюс у них большие бонусы за попадание в основной этап Лиги чемпионов, - ответил Суркис для ТаТоТаке.

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"Динамо" продолжает лидировать в турнирной таблице УПЛ, набрав 63 пункта. Отрыв от "Александрии" составляет 6 очков. "Шахтер" с 53 пунктами идет третьим. До конца чемпионата осталось 5 туров.

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Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Vetal1975 (Запорожье)
22.04.2025 в 14:48
"Динамо" Київ це приватний клуб, і президент клуба вирішує питання з преміями та їх розміром.Вважаю, що Ігор Суркіс виважено та правильно ставиться до цих питань.
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Комментарии 1
Vetal1975 (Запорожье)
22.04.2025 в 14:48
"Динамо" Київ це приватний клуб, і президент клуба вирішує питання з преміями та їх розміром.Вважаю, що Ігор Суркіс виважено та правильно ставиться до цих питань.
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