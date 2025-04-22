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Кузнецов: Мне кажется, что Александрии приказано не говорить на тему чемпионства

Премьер-лига

Может быть и такая позиция

Кузнецов: Мне кажется, что Александрии приказано не говорить на тему чемпионства

Олександрія

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины, а ныне тренер Олег Кузнецов высказался о чемпионской гонке в украинской Премьер-лиге.

"Александрия", как и "Шахтер", лукавят по поводу своих планов стать чемпионами Украины. "Горняки" действительно заявляют, что смирились с этим фактом. Но победа над "Динамо" в классико будет сверхважной для "Шахтера", в ракурсе гонки за "Александрией", и не только...

"Александрия" сейчас полностью готова к борьбе за золото. Мне кажется, что команде приказано не говорить на тему чемпионства. Хотя, на уровне руководства решено – двигаться вперед от матча к матчу, и от сформировавшейся по ходу текущего турнира мечты о золоте не отказываться. Так переживают, когда на кону - самая высокая цель", - считает специалист.

По итогам 25 туров УПЛ "Динамо" лидирует в турнирной таблице, имея в активе 63 балла. На счету "Александрии" и "Шахтера" - 57 и 53 соответственно.

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Олег Кузнецов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия УПЛ
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Источник:
Footboom
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Vetal1975 (Запорожье)
22.04.2025 в 14:45
Цілком згоден.
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Комментарии 1
Vetal1975 (Запорожье)
22.04.2025 в 14:45
Цілком згоден.
Ответить
0
0

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