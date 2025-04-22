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Кузнецов: Мне кажется, что Александрии приказано не говорить на тему чемпионства
Может быть и такая позиция
Олександрія
Бывший игрок сборной Украины, а ныне тренер Олег Кузнецов высказался о чемпионской гонке в украинской Премьер-лиге.
"Александрия", как и "Шахтер", лукавят по поводу своих планов стать чемпионами Украины. "Горняки" действительно заявляют, что смирились с этим фактом. Но победа над "Динамо" в классико будет сверхважной для "Шахтера", в ракурсе гонки за "Александрией", и не только...
"Александрия" сейчас полностью готова к борьбе за золото. Мне кажется, что команде приказано не говорить на тему чемпионства. Хотя, на уровне руководства решено – двигаться вперед от матча к матчу, и от сформировавшейся по ходу текущего турнира мечты о золоте не отказываться. Так переживают, когда на кону - самая высокая цель", - считает специалист.
По итогам 25 туров УПЛ "Динамо" лидирует в турнирной таблице, имея в активе 63 балла. На счету "Александрии" и "Шахтера" - 57 и 53 соответственно.
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