Кузнецов: Мне кажется, что Александрии приказано не говорить на тему чемпионства

Бывший игрок сборной Украины, а ныне тренер Олег Кузнецов высказался о чемпионской гонке в украинской Премьер-лиге.

"Александрия", как и "Шахтер", лукавят по поводу своих планов стать чемпионами Украины. "Горняки" действительно заявляют, что смирились с этим фактом. Но победа над "Динамо" в классико будет сверхважной для "Шахтера", в ракурсе гонки за "Александрией", и не только...

"Александрия" сейчас полностью готова к борьбе за золото. Мне кажется, что команде приказано не говорить на тему чемпионства. Хотя, на уровне руководства решено – двигаться вперед от матча к матчу, и от сформировавшейся по ходу текущего турнира мечты о золоте не отказываться. Так переживают, когда на кону - самая высокая цель", - считает специалист.