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Буткевич: Продал яхту, чтобы развивать Полесье
Геннадий Буткевич - об инвестициях в футбол
Фото: ФК Полісся
Президент "Полесья" Геннадий Буткевич в интервью Forbes рассказал о финансировании житомирского клуба.
– Как и почему вы начали финансировать "Полесье"?
– Откликнулся на предложение тогдашнего мэра Житомира Сергея Сухомлина. Футбол для меня – это не просто бизнес, это возможность сделать что-то большее. Сначала финансово поддерживали команду. Летом 2021-го решил, что нужно взяться серьезно и выкупил.
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– Сколько вы уже вложили в развитие клуба?
– Несколько десятков миллионов евро. Продал яхту, чтобы развивать клуб, – сказал Буткевич.
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