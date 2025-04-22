  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Буткевич: Продал яхту, чтобы развивать Полесье
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Буткевич: Продал яхту, чтобы развивать Полесье

Премьер-лига

Геннадий Буткевич - об инвестициях в футбол

Буткевич: Продал яхту, чтобы развивать Полесье

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич в интервью Forbes рассказал о финансировании житомирского клуба.

– Как и почему вы начали финансировать "Полесье"?

– Откликнулся на предложение тогдашнего мэра Житомира Сергея Сухомлина. Футбол для меня – это не просто бизнес, это возможность сделать что-то большее. Сначала финансово поддерживали команду. Летом 2021-го решил, что нужно взяться серьезно и выкупил.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

– Сколько вы уже вложили в развитие клуба?

– Несколько десятков миллионов евро. Продал яхту, чтобы развивать клуб, – сказал Буткевич.

Читайте также"Не продам и за 10 млн евро". Буткевич наложил вето на продажу футболиста Полесья

По теме
yellow-arrow
ЛНЗ определился с новым спортивным директором, - журналист
yellow-arrow
"У него все впереди". Суркис прокомментировал ситуацию с Бражко
yellow-arrow
Кузнецов: Мне кажется, что Александрии приказано не говорить на тему чемпионства
Полесье (Житомир) Геннадий Буткевич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Vetal1975 (Запорожье)
22.04.2025 в 14:38
Достойна людина!
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Vetal1975 (Запорожье)
22.04.2025 в 14:38
Достойна людина!
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости