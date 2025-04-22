Буткевич: Продал яхту, чтобы развивать Полесье

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич в интервью Forbes рассказал о финансировании житомирского клуба.

– Как и почему вы начали финансировать "Полесье"?

– Откликнулся на предложение тогдашнего мэра Житомира Сергея Сухомлина. Футбол для меня – это не просто бизнес, это возможность сделать что-то большее. Сначала финансово поддерживали команду. Летом 2021-го решил, что нужно взяться серьезно и выкупил.

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– Сколько вы уже вложили в развитие клуба?

– Несколько десятков миллионов евро. Продал яхту, чтобы развивать клуб, – сказал Буткевич.