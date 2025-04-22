"У него все впереди". Суркис прокомментировал ситуацию с Бражко

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился мыслями относительно полузащитника "бело-синих" Владимира Бражко, который почти не получает игровой практики в весенней части сезона.

"Бражко также болел, как и Шапаренко. Это парень, который будет играть в УПЛ еще у нас 5 игр и на чемпионате Европы U-21. Там он должен себя проявить.

Если будут предложения, мы их будем рассматривать, но они должны устраивать все три стороны. Клуб, который покупает, клуб, который продает, и самого футболиста.

То предложение, которое было, с материальной точки зрения оно было хорошее. Но когда мне предлагают, что средства будут платить 5 лет за такого футболиста, как Бражка, который является одним из основных игроков "Динамо" и у нас на него большая надежда, потому что Владимир возмужал, он очень молод, у него все впереди", - считает Суркис.