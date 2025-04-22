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"У него все впереди". Суркис прокомментировал ситуацию с Бражко

Премьер-лига

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"У него все впереди". Суркис прокомментировал ситуацию с Бражко

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился мыслями относительно полузащитника "бело-синих" Владимира Бражко, который почти не получает игровой практики в весенней части сезона.

"Бражко также болел, как и Шапаренко. Это парень, который будет играть в УПЛ еще у нас 5 игр и на чемпионате Европы U-21. Там он должен себя проявить.

Если будут предложения, мы их будем рассматривать, но они должны устраивать все три стороны. Клуб, который покупает, клуб, который продает, и самого футболиста.

То предложение, которое было, с материальной точки зрения оно было хорошее. Но когда мне предлагают, что средства будут платить 5 лет за такого футболиста, как Бражка, который является одним из основных игроков "Динамо" и у нас на него большая надежда, потому что Владимир возмужал, он очень молод, у него все впереди", - считает Суркис.

Напомним, зимой в услугах Бражко был активно заинтересован английский "Вулверхэмптон".

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Игорь Суркис Динамо (Киев) УПЛ Владимир Бражко
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Vetal1975 (Запорожье)
22.04.2025 в 14:30
Бражко перспективний футболіст. Але йому треба більш наполегливо працювати.
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Комментарии 1
Vetal1975 (Запорожье)
22.04.2025 в 14:30
Бражко перспективний футболіст. Але йому треба більш наполегливо працювати.
Ответить
0
1

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