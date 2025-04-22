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ЛНЗ определился с новым спортивным директором, - журналист

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ЛНЗ определился с новым спортивным директором, - журналист

Фото - Ігор Бурбас

Новина українською

"ЛНЗ" определился с новым спортивным директором.

По информации Игоря Бурбаса, черкасский клуб склоняется к назначению на эту должность Василия Каюка.

До сегодняшнего дня Каюк был спортивным директором академии "ЛНЗ". По словам журналиста, обязанности он будет исполнять до конца сезона.

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Напомним, что "ЛНЗ" подтвердил увольнение двух топ-менеджеров - спортивного директора Евгения Тарасенко и генерального директора Андрея Колесника. Такое решение клуб принял после ничьей с "Ингульцом" (0:0).

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Владислав Прийменко
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