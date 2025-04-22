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ЛНЗ определился с новым спортивным директором, - журналист
Неплохой временный вариант
Фото - Ігор Бурбас
"ЛНЗ" определился с новым спортивным директором.
По информации Игоря Бурбаса, черкасский клуб склоняется к назначению на эту должность Василия Каюка.
До сегодняшнего дня Каюк был спортивным директором академии "ЛНЗ". По словам журналиста, обязанности он будет исполнять до конца сезона.
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Напомним, что "ЛНЗ" подтвердил увольнение двух топ-менеджеров - спортивного директора Евгения Тарасенко и генерального директора Андрея Колесника. Такое решение клуб принял после ничьей с "Ингульцом" (0:0).
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