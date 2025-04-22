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Ванат рассказал, почему подбежал к вратарю Оболони после пенальти
И что Ванат сказал ему?
Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Нападающий "Динамо" Владислав Ванат рассказал, как в команде выбирают пенальтиста, и прокомментировал эпизод с вратарем "Оболони" Денисом Марченко.
- Как вы решаете, кто будет бить пенальти в конкретном матче?
- Кто больше уверен, кто попросит, вот и бьет. У нас нет штатного пенальтиста. Как-то сами решаем на поле. Против "Оболони" я просил Буяльского и Ярмоленко пробить.
Мои бомбардирские цели и Ярмоленко? Мы даже никогда об этом не говорим. Андрей забил и дал мне забить. Буяльский также потом забил.
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- Что ты кричал голкиперу "Оболони" Марченко после гола с пенальти?
- Это еще молодой парень. Хотел меня сбить или еще что-то. Подошел ко мне и спросил, уверен ли я в своих силах. Я промолчал. Потом забил, подбежал и сказал, что я всегда уверен.
- У тебя больше голов правой ногой, чем левой, учитывая то, что ты левша.
- Не знаю. Я работал над правой ногой с пяти лет. Так получается, - сказал Ванат.
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