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Тренер Полесья после матча УПЛ поконфликтовал с легионером, - журналист
Безумие
Фото: ФК Полісся
Тренер "Полесья" после матча УПЛ с "Левым Берегом" поконфликтовал с легионером.
Журналист Игорь Бурбас рассказал о конфликте между Имадом Ашуром и Лукасом Тейлором.
"Негативом стал конфликт между Ашуром и бразильцем Лукасом Тейлором. На одной из недавних тренировок игрок открыто накричал на тренера из-за непонимания относительно упражнений - ситуация едва не дошла до драки.
После занятия они поговорили минут 40, конфликт вроде бы более-менее погасили, но некоторое время Тейлор тренировался и играл с дублирующей командой "Полесье-2"", - рассказал Бурбас.
В этом сезоне Лукас Тейлор сыграл в 18-ти матчах "Полесья", в которых отметился одной голевой передачей.
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К слову, матч "Левого Берега" и "Полесья" закончился со счетом 1:1.
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