Известный экс-фанат Карпат – об ультрас клуба: Таким составом можно было и Торецк штурмануть

Украинский военный, боец 3-й штурмовой бригады Виктор Розовый высказал недовольство действиями ультрас "Карпат" после матча 25-го тура УПЛ с "Рухом" (3:1). Он считает, что их упорство могло бы пригодиться в другом месте.

"Таким составом можно было и Торецк штурмануть. Но любить Украину безопаснее на секторе", - написал Розовый.

Скриншот: instagram.com/viktor_rozovyi

Добавим, что Розовый родом из Львова. В гражданской жизни он был комиком и участвовал в Лиге смеха. С началом полномасштабного российского вторжения он пошел на фронт добровольцем. В марте 2024 года получил тяжелое ранение головы в боях под Авдеевкой. Сейчас проходит реабилитацию.

Также отметим, что ранее он был фанатом "Карпат", однако с началом полномасштабной войны начал критиковать ультрас клуба, считая, что сейчас активный фанатизм неуместен.