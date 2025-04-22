  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Известный экс-фанат Карпат – об ультрас клуба: Таким составом можно было и Торецк штурмануть

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известный экс-фанат Карпат – об ультрас клуба: Таким составом можно было и Торецк штурмануть

Премьер-лига

Виктор Розовый снова раскритиковал фанатов "львов"

Известный экс-фанат Карпат – об ультрас клуба: Таким составом можно было и Торецк штурмануть

фото из свободных источников

Новина українською

Украинский военный, боец 3-й штурмовой бригады Виктор Розовый высказал недовольство действиями ультрас "Карпат" после матча 25-го тура УПЛ с "Рухом" (3:1). Он считает, что их упорство могло бы пригодиться в другом месте.

Читайте такжеВоин 3-й штурмовой Розовый: Я когда-то тоже был ультрасом Карпат, но сейчас вообще не хочу иметь никакого отношения к ним

"Таким составом можно было и Торецк штурмануть. Но любить Украину безопаснее на секторе", - написал Розовый.

Известный экс-фанат Карпат – об ультрас клуба: Таким составом можно было и Торецк штурмануть - изображение 1
Скриншот: instagram.com/viktor_rozovyi

Добавим, что Розовый родом из Львова. В гражданской жизни он был комиком и участвовал в Лиге смеха. С началом полномасштабного российского вторжения он пошел на фронт добровольцем. В марте 2024 года получил тяжелое ранение головы в боях под Авдеевкой. Сейчас проходит реабилитацию.

Также отметим, что ранее он был фанатом "Карпат", однако с началом полномасштабной войны начал критиковать ультрас клуба, считая, что сейчас активный фанатизм неуместен.

По теме
yellow-arrow
"Пытаемся совершенствоваться". Вантух рассказал, что является главной проблемой Зари
yellow-arrow
Палкин: Результатов пробы Б Мудрика до сих пор нет
yellow-arrow
Тренер Полесья после матча УПЛ поконфликтовал с легионером, - журналист
Рух (Львов) Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости