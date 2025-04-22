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"Пытаемся совершенствоваться". Вантух рассказал, что является главной проблемой Зари

Премьер-лига

Так и есть

"Пытаемся совершенствоваться". Вантух рассказал, что является главной проблемой Зари

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Фланговый защитник луганской "Зари" Роман Вантух оценил выступления своей команды.

"Наша игра нестабильна. Это и является нашей проблемой. Мы стараемся совершенствоваться и стремимся подняться в турнирной таблице.

Личные цели на оставшуюся часть сезона? Побеждать с командой. Тогда я счастлив, и все счастливы", - сказал он.

В текущем сезоне УПЛ "Заря" занимает восьмое место в турнирной таблице. На счету подопечных Бартуловича 32 очка после 24 сыгранных игр.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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