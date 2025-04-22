"Пытаемся совершенствоваться". Вантух рассказал, что является главной проблемой Зари

Фланговый защитник луганской "Зари" Роман Вантух оценил выступления своей команды.

"Наша игра нестабильна. Это и является нашей проблемой. Мы стараемся совершенствоваться и стремимся подняться в турнирной таблице.

Личные цели на оставшуюся часть сезона? Побеждать с командой. Тогда я счастлив, и все счастливы", - сказал он.