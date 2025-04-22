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"Пытаемся совершенствоваться". Вантух рассказал, что является главной проблемой Зари
Так и есть
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Фланговый защитник луганской "Зари" Роман Вантух оценил выступления своей команды.
"Наша игра нестабильна. Это и является нашей проблемой. Мы стараемся совершенствоваться и стремимся подняться в турнирной таблице.
Личные цели на оставшуюся часть сезона? Побеждать с командой. Тогда я счастлив, и все счастливы", - сказал он.
В текущем сезоне УПЛ "Заря" занимает восьмое место в турнирной таблице. На счету подопечных Бартуловича 32 очка после 24 сыгранных игр.
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