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Шахтер в следующем сезоне может заявить Шахтер-2 во Вторую лигу, - источник

Премьер-лига
Обновлено

Донецкий клуб рассматривает возможность создания второй команды

Шахтер в следующем сезоне может заявить Шахтер-2 во Вторую лигу, - источник

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" на следующий сезон рассматривает возможность создания второй команды, которая была бы заявлена на Вторую лигу.

Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По словам источника, создание второй команды дало бы шанс получать игровую практику футболистам клуба, которые не проходят в основу "Шахтера" и которых не нужно будет отдавать в аренду.

Напомним, что вторые команды во Второй лиге сейчас имеют "Колос", "Александрия", "Полесье", "Металлист 1925" и тернопольская "Нива".

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Шахтер (Донецк) Игорь Бурбас
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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