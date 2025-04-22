Шахтер в следующем сезоне может заявить Шахтер-2 во Вторую лигу, - источник

" Шахтер " на следующий сезон рассматривает возможность создания второй команды, которая была бы заявлена на Вторую лигу.

Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По словам источника, создание второй команды дало бы шанс получать игровую практику футболистам клуба, которые не проходят в основу "Шахтера" и которых не нужно будет отдавать в аренду.

Напомним, что вторые команды во Второй лиге сейчас имеют "Колос", "Александрия", "Полесье", "Металлист 1925" и тернопольская "Нива".