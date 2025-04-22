Премьер-лига
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Шахтер в следующем сезоне может заявить Шахтер-2 во Вторую лигу, - источник
Донецкий клуб рассматривает возможность создания второй команды
shakhtar.com
"
Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
По словам источника, создание второй команды дало бы шанс получать игровую практику футболистам клуба, которые не проходят в основу "Шахтера" и которых не нужно будет отдавать в аренду.
Напомним, что вторые команды во Второй лиге сейчас имеют "Колос", "Александрия", "Полесье", "Металлист 1925" и тернопольская "Нива".
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Источник:BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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