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Corriere dello Sport назвал сумму, которую Шахтер хочет получить за Судакова. Наполи считает ее завышенной

Премьер-лига

Переговоры продолжаются

Corriere dello Sport назвал сумму, которую Шахтер хочет получить за Судакова. Наполи считает ее завышенной

Шахтар

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В Италии подтверждают переговоры между "Наполи" и "Шахтером" по хавбеку "горняков" Георгию Судакову.

Как пишет Calcio Napoli 1926 со ссылкой на сегодняшний номер газеты Corriere dello Sport, интерес к игроку проявляют многие клубы Европы, в том числе "Ювентус" и английский "Брентфорд", но именно "Наполи" в настоящий момент считается фаворитом на подписание игрока.

Также отмечается, что "Шахтер" просит у "Наполи" за Георгия 40 миллионов евро, неаполитанском клубе считают эту сумму завышенной. Хотя предметные переговоры между сторонами продолжаются.

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Интересно, что зимой 2024 "Наполи" предлагал за Судакова именно 40 млн евро, но тогда такая сумма не устроила "Шахтер".

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Опубликовал: Михаил Черныш
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