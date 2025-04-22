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Corriere dello Sport назвал сумму, которую Шахтер хочет получить за Судакова. Наполи считает ее завышенной
Переговоры продолжаются
Шахтар
В Италии подтверждают переговоры между "Наполи" и "
Как пишет Calcio Napoli 1926 со ссылкой на сегодняшний номер газеты Corriere dello Sport, интерес к игроку проявляют многие клубы Европы, в том числе "Ювентус" и английский "Брентфорд", но именно "Наполи" в настоящий момент считается фаворитом на подписание игрока.
Также отмечается, что "Шахтер" просит у "Наполи" за Георгия 40 миллионов евро, неаполитанском клубе считают эту сумму завышенной. Хотя предметные переговоры между сторонами продолжаются.
Интересно, что зимой 2024 "Наполи" предлагал за Судакова именно 40 млн евро, но тогда такая сумма не устроила "Шахтер".
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