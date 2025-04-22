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"У этого парня рот не закрывается", - Вантух рассказал, кто является главным шутником в Заре
Защитник луганчан рассказал о внутренней кухне в команде
fczorya.com
Фланговый защитник луганской "
– Вы больше лидер или командный игрок? Как это проявляется на поле?
– Я командный игрок и стараюсь выполнять установки тренера. У нас достаточно индивидуально сильных игроков, которые могут брать на себя игру. В нашем молодом коллективе я один из самых старших игроков, поэтому иногда получаю капитанскую повязку. Но лидером у нас является Фил Будковский – у него большой опыт.
– Кто из партнеров по команде больше всего вас смешит?
– Дэн Антюх. У этого парня рот не закрывается. (Смеется)
– А кто самый большой трудоголик в "Заре"?
– Мацапура Дмитрий. Иногда утром просыпаюсь, а он уже с тренировки возвращается. Затем - с командой, а потом еще сбрасывает фото, как люди возле тренажерного зала плохо паркуют машины, что ему места не осталось.
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