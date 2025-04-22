"У этого парня рот не закрывается", - Вантух рассказал, кто является главным шутником в Заре

Фланговый защитник луганской " Зари " Роман Вантух рассказал о внутренней кухне команды.

– Вы больше лидер или командный игрок? Как это проявляется на поле?

– Я командный игрок и стараюсь выполнять установки тренера. У нас достаточно индивидуально сильных игроков, которые могут брать на себя игру. В нашем молодом коллективе я один из самых старших игроков, поэтому иногда получаю капитанскую повязку. Но лидером у нас является Фил Будковский – у него большой опыт.

– Кто из партнеров по команде больше всего вас смешит?

– Дэн Антюх. У этого парня рот не закрывается. (Смеется)

– А кто самый большой трудоголик в "Заре"?

– Мацапура Дмитрий. Иногда утром просыпаюсь, а он уже с тренировки возвращается. Затем - с командой, а потом еще сбрасывает фото, как люди возле тренажерного зала плохо паркуют машины, что ему места не осталось.