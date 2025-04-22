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Суркис высказался о не лучшей форме Шапаренко в весенней части сезона

Премьер-лига
Обновлено

Хавбек зимой тяжело переболел

Суркис высказался о не лучшей форме Шапаренко в весенней части сезона

Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис ответил на вопрос, почему хавбек киевлян Николай Шапаренко не очень уверенно выглядел в весенней части нынешнего сезона.

"Хочу рассказать вам такую ​​вещь, что Шапаренко очень сильно переболел. У него было воспаление легких, и он набирает свои кондиции", – сказал президент.

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Напомним, что в нынешнем сезоне Шапаренко забил пять голов и отдал девять ассистов в 31 матче за "Динамо".

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Игорь Суркис Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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