Суркис высказался о не лучшей форме Шапаренко в весенней части сезона

Президент " Динамо " Игорь Суркис ответил на вопрос, почему хавбек киевлян Николай Шапаренко не очень уверенно выглядел в весенней части нынешнего сезона.

"Хочу рассказать вам такую ​​вещь, что Шапаренко очень сильно переболел. У него было воспаление легких, и он набирает свои кондиции", – сказал президент.

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Напомним, что в нынешнем сезоне Шапаренко забил пять голов и отдал девять ассистов в 31 матче за "Динамо".